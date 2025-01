Mateo Jasik , 46, Sänger, und seine Band Culcha Candela, entschuldigen sich. Seit vergangener Woche standen die Musiker in der Kritik, als ein Fan die Band in einer Nachricht darum bat, bei ihrem 18. Geburtstag aufzutreten. Der Band-Account entgegnete ihr mit der Antwort: „Mit 18 solltest Du doch schon etwas schlauer sein, Mausi ... wie kommt man auf so eine Frage?“ Screenshots davon kursierten im Internet und lösten Kritik gegen die Band aus. In einem aktuellen Post entschuldigte sich die Band nun und nahm auch die junge Frau in Schutz, die infolgedessen ebenfalls Anfeindungen erlebt haben soll: „Das war nicht korrekt und wir bedauern es zutiefst.“

(Foto: DAVID GRAY/AFP)

Jackie Chan, 70, Schauspieler, freut sich auf das Jahr der Schlange. Chan begrüßte das neue chinesische Jahr und ließ seine Follower auf Instagram wissen: „Ich wünsche all meinen Freunden und Fans auf der ganzen Welt gute Gesundheit, Glück und Weltfrieden!“ Menschen auf der ganzen Welt feierten am Mittwoch das Mondneujahr, welches im Zeichen der Schlange steht. Viele Menschen reisen aus Anlass der mehrtägigen Feiertage nach China – in diesem Jahr rechnet das chinesische Verkehrsministerium mit 510 Millionen Bahn- und 90 Millionen Flugreisen.

(Foto: Marc Atkins)

André Schürrle, 34, Ex-Fußball-Weltmeister, hat eine neue Leidenschaft. Der Sportler will im Juli beim Triathlon in Roth antreten, das gab er in einem Video auf Instagram bekannt: „Ich bin dabei, weil ich mir gerade Herausforderungen suche, die mich ans absolute Limit bringen, mental, aber auch physisch.“ Insgesamt will er im Sommer eine Strecke von 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer mit dem Rad fahren und zusätzlich noch einen Marathon von über 42 Kilometer absolvieren. Der einstige Fußballprofi beendete seine Karriere 2020 mit 28 Jahren.

(Foto: Max Slovencik/dpa)

Johannes Pietsch, 23, Sänger, darf nach Basel. Der Countertenor kann in besonders hohen Lagen singen und erhofft sich beim Eurovision Song Contest, der dieses Jahr in der Schweiz stattfindet, dafür Zuspruch. Nachdem er sich in einem internen Auswahlverfahren durchsetzen konnte, wird er im kommenden Mai für Österreich antreten. Der Song, mit dem Pietsch auftreten wird, soll erst Anfang März vorgestellt werden. Bis dahin steht er auf der Bühne der Wiener Staatsoper als Erster Knabe in Mozarts „Zauberflöte“.

Maria Laura von Belgien, 36, belgische Prinzessin, ist plötzlich Mutter. Die Schwangerschaft hatte sie zuvor nicht mit der Öffentlichkeit geteilt – umso größer war die Überraschung, als der belgische Palast auf X nun ein Foto ihres Sohnes teilte: „Albert wiegt 3,5 kg und ist ebenso wie seine Mutter wohlauf“. Der Junge sei am 26. Januar in Brüssel zur Welt gekommen. Maria Laura von Belgien ist seit 2022 mit William Isvy, 33, verheiratet – im Gegensatz zur Schwangerschaft fand die Hochzeit jedoch nicht diskret statt, sondern mit viel royaler Prominenz.