Claudia Effenberg, 59, Ex-Model und aktuell Spielerfrau in Rente, ist stolz auf ihre explosive Vergangenheit. „Ich war damals eine echte Granate“, sagte sie der Bild -Zeitung über ihre Zeit als Model in den 80er-Jahren. In der bekannten Münchner Diskothek P1 habe sie Stars wie Bon Jovi und Lenny Kravitz getroffen. „Sie quatschten mich an, wollten mich auf Champagner und in ihr Hotelzimmer einladen. Ich lehnte alles ab. Mir war klar: Die wollten nur mit mir in die Kiste.“ Mit ihrem zweiten Ehemann, dem früheren Profi-Fußballer Stefan Effenberg, 56, führt sie heute in Hamburg „ein ruhiges, harmonisches Familienleben mit vier Enkelkindern“, sie ist „fast spießig geworden“. Sie seien beide angekommen. Aus ihrer ersten Ehe mit dem ehemaligen Fußballer Thomas Strunz , 56, hat Effenberg zwei erwachsene Kinder.

Gerd Dudenhöffer, 74, Kabarettist, der ein schauspielerisches Doppelleben als Heinz Becker führt, will wieder ungezwungener lachen können. „Die Leute sind nicht mehr locker. Sie sind sehr verunsichert. Sie fragen sich bei jedem Satz: Dürfen wir darüber überhaupt noch lachen?“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er merke das bei seinen Auftritten als Heinz Becker auf der Bühne deutlich. In dieser Rolle verkörpert Dudenhöffer seit 1985 einen nörgelnden Rentner mit Hosenträgern und „Batschkapp“, der sich über Gesellschaft, Politik und Kultur auslässt. Zur Regierung, zum Bürgergeld, zu Flüchtlingen: „Die Leute sind in sich gefangen“, so Dudenhöffer. Dabei sei man doch im Kabarett. „Wir machen Satire. Dass die Leute das nicht dankend entgegennehmen und sagen: Wenigstens da darf man darüber noch lachen.“ Aber sie schauten zum Nachbarn, ob der denn lache, weil sie denken: „Jetzt macht mich jeder verantwortlich, wenn ich lache.“

Jennifer Lopez, 55, Sängerin und Schauspielerin, erinnert sich gerne an ihren ersten Auftritt bei den American Music Awards. „Die Energie im Raum war elektrisierend“, sagte sie in einem Video, das der Veranstalter zum 50-jährigen Bestehen auf X veröffentlichte. Sie könne es kaum fassen, dass der Auftritt bereits 23 Jahre zurückliege: „Das ist so lange her!“ Als „eine der schönsten Nächte in meinem Leben“ hat die Sängerin ihre Hommage an die kubanisch-amerikanische Sängerin Celia Cruz in Erinnerung, die sie 2013 bei den Awards aufführte. Die als „Queen of Salsa“ bekannte Cruz „ist eine Ikone in der ganzen Welt“, sagte Lopez. Ihr eigener Preis als beste lateinamerikanische Künstlerin 2011 sei „unglaublich besonders“, weil er direkt von den Menschen komme, für die Lopez ihre Musik mache.

Charles III., 75, König, legt eine Pause bei seiner Krebsbehandlung ein. Mit der Erlaubnis seiner Ärzte werde er in der kommenden Woche für elf Tage nach Australien und Samoa reisen und damit seinen wöchentlichen Behandlungszyklus unterbrechen, berichtet die Daily Mail. Auf der Reise erwartet den König und seine Frau, Königin Camilla, 77, ein straffer Terminplan mit bis zu zehn Auftritten pro Tag. Seit Anfang Februar unterzieht sich der britische König einer Krebsbehandlung.