Christian Ulmen , 49, Schauspieler, und Collien Fernandes , 43, Moderatorin und Schauspielerin, haben sich getrennt. In einer gemeinsamen Pressemitteilung verkündeten sie laut der Deutschen Presse-Agentur, dass sie bereits seit einiger Zeit kein Paar mehr seien, aber weiter gemeinsam für ihre Tochter sorgen wollten. Die beiden waren seit 15 Jahren liiert und seit 14 Jahren verheiratet. Kürzlich waren sie zusammen nach Mallorca gezogen. Das Promi-Paar stand in der Vergangenheit oft auch gemeinsam vor der Kamera, etwa bei der Comedy-Serie „Jerks“ oder bei Moderationen.

(Foto: Bernd Spauke)

Tina Ruland, 58, Schauspielerin („Manta Manta“), trinkt keinen Alkohol mehr. Für die ARD-Doku „Alkohol Detox – Die Challenge“ habe sie vier Wochen auf Alkohol verzichten müssen, erzählte sie der Bild-Zeitung, das habe für sie den Ausschlag gegeben. Jüngst habe sie bei einem Karibik-Urlaub sogar auf eiskalten Rosé verzichtet, was nicht leicht gewesen sei, meinte Ruland.

(Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP/dpa)

Lady Gaga, 39, Sängerin, hat Probleme mit ihren Stimmbändern. Gaga hatte kurzfristig einen Auftritt in Miami absagen müssen, da ihr der Arzt dazu geraten habe, erklärte sie in einer Instagram-Story. Andernfalls hätte ein erhebliches Risiko für die Beschädigung ihrer Stimmbänder bestanden. Das Konzert im Rahmen ihrer „Mayhem Ball“-Tour werde sie aber so schnell wie möglich nachholen.

(Foto: David Hammersen/David Hammersen/dpa)

Ikkimel, 23, Rapperin, gibt keinen F*ck. Für einen Live-Dreh ihres Musikvideos für ihren neuen Song „IDGAF“ (I don’t give a fuck) hatte die Künstlerin ihre Fans dazu aufgerufen, an die Warschauer Straße in Berlin zu kommen. Dem Ruf sind laut Polizei 450 Leute gefolgt, die laut B.Z. entspannt auf die Rapperin warteten. Die Versammlung hatte Ikkimel jedoch anscheinend nicht angemeldet, sodass sie wieder aufgelöst wurde.