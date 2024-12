Jimmy Fallon , 50, US-Moderator, hat seine Retter nicht vergessen. Wie der Merkur berichtet, hat der Talkmaster einer Familie aus Bayern eine einwöchige New-York-Reise spendiert , inklusive Flug, Hotel und Spesen. Corinna Ewerdwalbesloh und ihr Sohn Leon, die nicht weit entfernt vom Tegernsee wohnen, hatten Fallon im Sommer zurück in sein Hotel gefahren, als er sich bei einer Wanderung verirrt hatte. „Wir bekommen sogar einen Guide gestellt“, sagte Corinna dem Merkur über die nun anstehende Reise. Auch in Fallons Show, die im Rockefeller Center in Manhattan aufgezeichnet wird, wurde die Familie eingeladen. Offenbar soll der Moderator der „Tonight Show“ dort auch eine Überraschung für die Ewerdwalbeslohs vorbereitet haben.

(Foto: Buckingham Palace/Millie Pilking/via Reuters)

Charles III., 76, britischer König, und Camilla, 77, Königin, schrauben den Pomp runter. Zeigte das Königspaar sich vor einem Jahr auf seiner Weihnachtskarte noch in vollem Ornat, geht es dieses Mal lockerer zu. Charles posiert für Fotografin Millie Pilkington im grauen Anzug, eine Hand in der Tasche, und blauer Krawatte. Ehefrau Camilla trägt ein blaues Kleid aus Wollkrepp von Designerin Fiona Clare und privaten Schmuck. „Wir wünschen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr“, heißt es dazu in typisch britischer Schlichtheit. Das Foto entstand offenbar bereits im April, anscheinend bei sonnigem Wetter, im Garten des Buckingham-Palasts in London.

(Foto: Julia Kilian/dpa)

Jamie Oliver, 49, britischer Kochbuchautor, hat genaue Vorstellung für die Bildung junger Deutscher. „Jedes deutsche Kind sollte zehn Rezepte lernen, bis es 16 Jahre alt ist“, sagte Oliver der Deutschen Presse-Agentur in London. Kinder sollten seiner Meinung nach lernen, wo Lebensmittel herkommen, wie sie den Körper beeinflussen und wie man für wenig Geld gut kochen kann.„Deutsche sind sehr vernünftig und logisch“, so Oliver. „Und warum sollten sie da nicht wollen, dass ihre Kinder, die nächste Generation glücklicher und gesünder ist?“

(Foto: Christian Charisius/dpa)

Kim Kardashian, 44, Reality-TV-Star, nutzt Instagram als Wutventil. Zu dem Song „Clumsy“ (auf Deutsch: ungeschickt) postet sie ein Foto mit zwei Krücken und ihrem Fuß in einer Schiene. „Gebrochener Fuß für die Feiertage“ schreibt sie zu einem Emoji mit einem wütenden Gesicht, das ihren Frust ausdrückt. Sie macht aber keine Angaben, wie es zu der Verletzung kam. Kurz zuvor hatte Kardashian eine neue Kollektion von Ski-Mode auf ihren Social-Media-Accounts vorgestellt. Erst im Juli hatte Kardashian von einer schmerzhaften Fingerverletzung berichtet, die sie sich an einer Schiebetür in ihrem Haus zugezogen habe.