Cathy Hummels , 37, Aufklärerin vom Dienst, bringt Instagram-Usern Anatomie bei. In einem auf ihrem Kanal veröffentlichten Video reagiert die Münchnerin auf Kommentare unter einem früheren Post von ihr. Nutzerinnen, vor allem aber Nutzer hätten sich beschwert, dass man dort ihre Nippel unter einem Oberteil hervorblitzen sieht. Sie könne gar nicht glauben, dass man heutzutage noch darüber diskutiert.

„Kurze Info dazu für alle, die es noch nicht wussten: Frauen haben Nippel, Surprise!“, sagt Hummels. Allen Männern, deren Nippel man sieht, empfiehlt sie, doch mal einen „super engen BH“ zu tragen.

(Foto: Jordan Strauss, AP)

Maria Shriver, 69, Journalistin und Mitglied des Kennedy-Clans, findet emotionale Worte für das Beziehungsaus mit Arnold Schwarzenegger, 77, seines Zeichens Bodybuilder, Schauspieler und republikanischer Politiker. Über die Affäre von Schwarzenegger und einer Haushälterin schreibt sie in ihrem neuen Buch „I Am Maria“: „Es brach mir das Herz, es brach mir den Geist, es brach, was von mir übrig war“. Das US-Magazin People veröffentlichte erste Auszüge aus dem Werk. Sie und Schwarzenegger trennten sich 2011.

(Foto: Jake Rosenberg, Netflix)

Meghan, 43, Schauspielerin und Influencerin, hat nichts dagegen, wenn ihre Fans sich so kleiden wie sie selbst. Das zumindest ist die Erkenntnis, die sich aus der Betrachtung ihres Online-Shops ergibt, der am Montag im Internet eröffnet hat. Meghan hat dafür ihre Lieblingskleidung und -Accessoires kuratiert, natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken: Die Herzogin von Sussex, vormals Meghan Markle, verdient mit jedem Einkauf mit.

Kulture Kiari Cephus, 6, Jungdesignerin, übt sich an der Kelly Bag ihrer Mutter, der Rapperin Cardi B, 32. In einem erst auf Instagram veröffentlichten und inzwischen auf Youtube archivierten Video hört man die Grammy-Preisträgerin über ihre Tochter schimpfen, die sich an der Tasche des Luxusherstellers Hermès zu schaffen gemacht haben soll. Demnach hat ihre Tochter ein kleines schwarzes Herz auf das gelbe Leder gemalt. Die Kelly Bag sei 60 000 Dollar wert. Kulture Kiari Cephus ist eines von drei Kindern der Rapperin.