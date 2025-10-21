Carolin Kebekus , 45, Komikerin, die schwanger auf großem Fuß lebte. „Ich war irgendwann überall schwanger, nicht nur am Bauch, sondern sogar ein bisschen auch am Fuß“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die sozialen Netzwerke würden ein Bild Schwangerschaft suggerieren, bei der nur der Bauch zunehme. Es gebe auf den Plattformen sogar Wettbewerbe, bei denen man von hinten möglichst gar nicht sehen soll, dass die Person schwanger sei. Dagegen gebe es dann die „Pregnancy-Work-out-Routine“ mit sportlichen Übungen für die schwangere Frau. „Ich finde das Wort schon krass. In Maßen ist es sicher schlau, aber wenn das so einen Druck gibt, weil man beim Baby-Shooting den Bauch in Szene setzen will, dann ist das schon fragwürdig.“

Paris Hilton geht offen mit ihrer Aufmerksamkeitsstörung um. (Foto: Ulises Ruiz)

Paris Hilton, 44, Unternehmerin und ehemaliges It-Girl, räumt zu Hause auf. In einer neuen Youtube-Serie zeigt sie, wie sie ihr Haus so gestaltet, dass es zu ihrem Alltag mit ADHS passt, berichtet der Hollywoodreporter. „Ich möchte zeigen, wie durchdachtes Design und Technologie das Leben einfacher, freudvoller und kreativer machen können – eine Welt, in der jedes Gehirn glänzen kann“, sagte sie dem Bericht zufolge. Im Laufe der Jahre habe sie Tools entdeckt, die ihr helfen, ihr ADHS „in meine Superkraft zu verwandeln, und ich hoffe, dass das Teilen meiner Erfahrungen andere ermutigt, Räume zu schaffen, in denen sie sich entfalten können“. Anfang des Jahres hatte Hilton ihr Haus bei den Waldbränden in Malibu verloren. Jetzt richtet sie sich in ihrem neu erworbenen Zuhause ein.

Frauke Ludowigs Füße waren schon öfter im Gespräch - jetzt spricht sie über eine Schönheits-OP am Zeh. (Foto: Thomas Banneyer/picture alliance/dpa)

Frauke Ludowig, 61, Moderatorin, hat sich einer ungewöhnlichen Schönheits-OP unterzogen. In ihrem Podcast „Frau Keludowig und Tine – exklusiv und ungeschminkt“ verriet die Moderatorin: „Ich habe mir einen Zeh verkürzen lassen. Wirklich.“ Die Entscheidung sei aus einer „Problematik mit meinen Füßen“ heraus entstanden. Die Operation erfolgte demnach unter örtlicher Betäubung. Ludowig war so interessiert am Verfahren, dass sie zuschauen wollte – und es dann doch lieber sein ließ: „Das hat richtig geknackt.“ Nicht nur ihre Gesprächspartnerin Tine Siepmann, die zudem ihre Stylistin ist, ist schockiert, auch ihre Fans reagieren auf Instagram überrascht darüber, dass die Moderatorin diesen Eingriff ohne Vollnarkose überstanden hätte.

Norbert Rier, 65, Sänger der Kastelruther Spatzen, lässt sein Herz heilen. Nachdem er sich erneut einer Herzoperation unterziehen musste, geben die übrigen Bandkollegen nun Entwarnung. Rier habe den Eingriff „sehr gut überstanden“ und sei nun auf dem Weg der Genesung, schreibt die Musikgruppe auf Instagram. Das Management bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Echtheit des Posts. Bereits vor acht Jahren musste Rier am Herzen operiert werden. Damals erhielt er eine neue Herzklappe, wie die Kastelruther Spatzen mitteilten. Wegen des neuerlichen Eingriffs mussten die Musiker sogar ihre Herbsttournee verschieben. Einige Konzerte entfielen ersatzlos, ein anderer Teil wurde auf nächstes Jahr verlegt. Riers Sohn Alexander springt vorerst für seinen Vater ein.