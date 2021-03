Detailansicht öffnen (Foto: Paul Morigi/AFP)

Hailey Bieber, 24, US-Model, freut sich über ein ungewöhnliches Versteck: ihre Mund-Nase-Bedeckung. "Was ich daran mag, ist, dass Paparazzi das Gesicht nicht sehen können", sagte sie der Zeitschrift Elle. "Ich bin eine junge Frau, und es ist sehr seltsam, dass all diese erwachsenen Männer mir die ganze Zeit folgen. Ich bin das nicht gewohnt und werde mich auch nicht daran gewöhnen." Vielleicht werde sie nie aufhören, die Maske in der Öffentlichkeit zu tragen.

Cardi B, 28, US-Rapperin, will mit Händeschütteln noch reicher werden. "Ich will eine Milliarde-Dollar-Frau sein und eine riesige Marke aufbauen", erklärte sie auf der Audio-Plattform Stationhead. Rihanna und Jay-Z seien dabei ihre Vorbilder. "Rihanna kommt aus einem karibischen Land wie meine Eltern und ist Milliardärin", sagte sie. Cardi B, die bürgerlich Belcalis Almánzar heißt, wuchs als Tochter einer trinidadischen Mutter und eines dominikanischen Vaters in der New Yorker Bronx auf. Vor ihrem Durchbruch arbeitete sie als Stripperin. "Jay-Z kommt aus einem ähnlichen Viertel wie ich und ist Milliardär", sagte sie über ihr zweites Vorbild. "Es dreht sich alles um Strategie, ums Händeschütteln und darum, Pläne zu verwirklichen."

Mario Chindemi, 56, Tierpfleger, hat zuletzt wenig geschlafen. Der Grund dafür ist Koala-Baby Eerin, das nicht genug Milch von seiner Mutter bekam. Der Revierleiter im Duisburger Zoo nahm das Tier deshalb mit nach Hause und füttert es auch nachts mit einer Spritze. "Wir mussten Starthilfe geben, sonst hätte sie es nicht geschafft", sagte der Pfleger. Die in Zoos äußerst selten gehaltenen Koalas sind bei der Geburt nur so groß wie ein Gummibärchen und müssen jeden Tag deutlich zulegen. 1228 Gramm wiegt das rund neun Monate alte Koala-Weibchen Eerin inzwischen - und ist damit über den Berg.

Désirée Nosbusch, 56, luxemburgische Schauspielerin, ist froh, dass sie von Filmproduzenten nicht mehr aufs Aussehen beschränkt wird. Sie fühle sich durch ihre Rolle als leicht ergraute Investmentbankerin Christelle Leblanc im TV-Serienhit "Bad Banks" von Klischees befreit, sagte sie der Augsburger Allgemeinen. Das sei eine große Chance, sie bekomme jetzt andere Figuren angeboten. "Seitdem merke ich, dass sich diese Frage nach der Optik bei mir nicht mehr stellt. Und darüber bin ich wahnsinnig dankbar."

Dolly Parton, 75, US-Country-Sängerin, wird wie Mutter Teresa Comicfigur. Die Reihe "Female Force" umfasst bereits Graphic Novels mit Michelle Obama, Cher, Barbra Streisand, Kamala Harris und eben Mutter Teresa. "Über Dolly zu schreiben war eine Freude", teilte Autor Michael Frizell mit. Ihre Kreativität, Nächstenliebe und Menschlichkeit seien "legendär". Die Geschichte zeichnet ihren Aufstieg aus "einfachen Verhältnissen" zur Country-Ikone nach. Die 75-Jährige wurde in Tennessee geboren und wuchs mit ihren elf Geschwistern in Armut auf. Nach ihrem Schulabschluss 1964 zog sie nach Nashville, um Musikerin zu werden.