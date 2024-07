Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Lupita Nyong'o, 41, Schauspielerin, war besorgt wegen ihrer frühen Berühmtheit. „Ich hatte viel über den Fluch des Oscars für die beste Nebendarstellerin gehört“, sagte sie dem People-Magazin. „Viele Menschen, die ihn gewonnen hatten, hatten danach keine großen Projekte mehr.“ Nyong'o bekam 2014 den Academy-Award für ihre Nebenrolle im Film „12 Years a Slave“. Das sei noch ganz zu Beginn ihrer Karriere gewesen, sagte sie. Sie habe sich gesorgt, nach der Auszeichnung „von der Landkarte zu fallen“. Schauspiel-Kollegin und Oscar-Preisträgerin Emma Thompson habe ihr damals geraten, ihrem eigenen Gefühl zu folgen und nicht den Empfehlungen anderer Menschen. „Sie war diejenige, die mich ermutigte, das zu tun, was ich tun wollte.“ Nach dieser Ermutigung spielte Nyong'o in einem Theaterstück am Broadway mit.

Detailansicht öffnen (Foto: THOMAS SAMSON/AFP)

Julien Bernard, 32, Radrennfahrer, bekommt einen teuren Kuss. Während der Tour de France war er beim Anstieg in Curley unweit seiner Heimat in Dijon jubelnd durch Tausende Fans gefahren, die ihn mit unzähligen Plakaten begeistert gefeiert hatten. Am Ende des Spaliers blieb der Radprofi bei seiner Frau und seinem Sohn stehen und gab ihr einen Kuss. Anschließend setzte Bernard, der in der Gesamtwertung keine Rolle spielt, seine Fahrt fort. Die UCI belegte den Franzosen nun für unangemessenes Verhalten während des Rennens und „Schädigung des Image des Sports“ mit einer Geldstrafe von 200 Schweizer Franken (205 Euro). „Ich würde die 200 Franken jederzeit wieder zahlen, um diesen Moment noch einmal zu erleben“, sagte Bernard. „Es war ein traumhafter Moment. Ich habe es genossen.“