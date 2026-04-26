Bushido , 47, Rapper, achtfacher Vater, hat seine Familienplanung abgeschlossen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, haben er uns seine Frau Anna-Maria Ferchichi, 43, ihre Leihmutterschaftspläne gestoppt . Demnach hatte sich das Paar bereits intensiv mit einer Agentur in Los Angeles ausgetauscht, medizinische Gespräche geführt und organisatorische Details geklärt. Zwei Embryonen seien vorbereitet gewesen, ebenso zwei Leihmütter. Doch dann habe Bushido die Reißleine gezogen. „Es ist vorbei. Es reicht jetzt. Keine Kinder mehr.“

Bianca Heinicke und Zsolt Sandor Cseke sind bei „Let's Dance“ ausgeschieden. Rolf Vennenbernd/dpa

Bianca Heinicke, 33, Influencerin, muss erneut die Tanzfläche räumen. Bei ihrem Comeback als Nachrückerin in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ erhielt sie in der jüngsten Ausgabe nicht genügend Zuschauerstimmen, um eine Runde weiterzukommen.

Für Bibi, wie sie von ihren Fans genannt wird, ist es bereits das zweite Aus in dieser Staffel. Vor zwei Wochen war sie schon einmal rausgewählt worden. Da aber kurz darauf Konkurrentin Esther Schweins verletzungsbedingt aufgeben musste, durfte die Influencerin noch einmal zurückkehren. „Ich bin unfassbar dankbar und glücklich darüber, dass wir eine neue Chance bekommen haben“, sagte Heinicke versöhnlich und schickte über die Kamera Grüße an ihre beiden Kinder: „Ich liebe euch!“ Der Rauswurf war ärgerlich, weil Heinicke und ihr Partner Zsolt Sándor Cseke bei der Jury mit 23 Punkten eigentlich ganz passabel bewertet worden waren.

Michael Mittermeiers „Lieblingsverein“ ist seine Familie. Philipp von Ditfurth/dpa

Michael Mittermeier, 60, Comedian, ist kein Vereinsmensch. „Vor Urzeiten war ich mal im Tischtennisverein“, sagte er der Augsburger Allgemeinen. Seitdem fehle ihm dafür die Zeit, auch wenn er grundsätzlich Sympathien für diese Organisationsform hege. „Denn im Vereinsleben geht es ja nicht nur um die Sache, den Vereinszweck, sondern vor allem auch ums Miteinander.“ Für ihn persönlich gelte: „Mein bester und liebster Klub ist meine Familie. Und da bin ich schon froh, dass ich da noch Mitglied sein darf, obwohl ich so viel unterwegs bin und nicht immer an den Versammlungen teilnehmen kann“, sagte Mittermeier.

Rob Reiner (2.v.l.) 2014 bei einer Gala mit seiner Frau Michele (l.) und den Kindern Jake (Mitte), Romy und Nick (rechts). Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Jake Reiner, 34, Schauspieler, lebt einen Albtraum. Vier Monate nach dem gewaltsamen Tod seiner Eltern Michele Singer und Rob Reiner meldete sich der älteste Sohn des Paares mit einem emotionalen Text auf der Plattform Substack zu Wort. „Nichts kann einen darauf vorbereiten, wie es sich anfühlt, beide Eltern plötzlich und zur gleichen Zeit zu verlieren“, schreibt Reiner. Es sei zu verheerend, um es zu begreifen. „Ich wache immer noch jeden Morgen auf und muss mich selbst überzeugen, dass es kein Traum ist. Dies ist wirklich mein wahrer Albtraum.“ Er könne nun so viele Dinge nicht mehr mit seinen Eltern teilen. „Es bricht mir gleichzeitig das Herz und macht mich wütend“, schreibt der Schauspieler. Sie seien die besten Eltern gewesen, die ihre drei Kinder über alles geliebt hätten.

Der dänische König Frederik X. hat mehrere Tage auf Grönland verbracht. Kongehuset/dpa

Frederik X., 57, König von Dänemark, ist auf den Hund gekommen. Der Monarch ist mit einer Hundeschlitteneinheit durch Grönland gereist. Das teilte der Königspalast in Kopenhagen mit. Er habe ein paar Tage mit der Sirius-Schlittenpatrouille verbracht, so der 57-Jährige laut einer Mitteilung. „Ich kann nie genug kriegen von Grönland“, wurde der Monarch zitiert. Er berichtete unter anderem von einem Tischfußball-Spiel an einer der Stationen an der Ostküste der zum Königreich Dänemark gehörenden Insel. US-Präsident Donald Trump hatte sich Anfang des Jahres während der Grönland-Krise über die Patrouillen mit Hundeschlitten lustig gemacht. Ihm zufolge ist der Einsatz der Tiere Beweis dafür, dass Dänemark die größte Insel der Welt nicht ausreichend schützen kann. Frederik machte deutlich, dass für ihn die Einheit keinesfalls lächerlich wirkt. „Jeder Einzelne hat meinen tiefsten Respekt“, schrieb der Monarch und dankte „für die Gelegenheit, noch einmal den Rausch der unvergleichlichen Kräfte der Natur zu erleben“.