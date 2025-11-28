Anna-Maria Ferchichi , 44, Influencerin, und Bushido , 47, Rapper, leben nicht mehr zusammen. „Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen“, schrieb Ferchichi auf Instagram. „Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsame Zeit mit den Kindern“, schrieb die 44-Jährige weiter. Vieles fühle sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsse man wieder laufen lernen. Ferchichi und ihr Mann sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder. Die 44-Jährige hat zudem einen Sohn aus erster Ehe. 2022 zog die Großfamilie nach Dubai.

Youssef Mohamed, 23, ägyptischer Jurastudent, kann sich als Pharao-Erbe feiern lassen. Der Influencer hatte sich neben einer Echnaton-Büste im Großen Ägyptischen Museum fotografieren lassen, danach ging das Foto wegen der verblüffenden Ähnlichkeit viral. Jugendliche würden ihn nun um Selfies bitten. „Ich hatte das nicht erwartet“, sagte Mohamed der Deutschen Presse-Agentur. „Die Leute haben geschrieben, ich sei klar ein Nachfahre der Pharaonen. Dafür brauche es keinen DNA-Test mehr.“ Die Gesichtszüge Echnatons stechen heraus unter den Darstellungen der altägyptischen Könige: hohe Wangenknochen, lange Nase, volle Lippen und ein markantes Kinn. Doch ob der Mann Nofretetes tatsächlich so aussah, wie die Skulpturen nahelegen, ist unklar.

Bruno Kant, 109, Pfarrer, empfiehlt Menschen, die lange leben wollen, den Kontakt mit höheren Kräften. „Durch das Beten bleibe ich jung“, sagte Kant dem Portal katholisch.de. Der bei Fulda lebende Pfarrer ist derzeit der älteste Mann Deutschlands. Er bete täglich, lese in seinem Brevier, dem Gebetsbuch für katholische Priester – und löse Sudoku-Rätsel, so Kant. Er habe immer einen starken Glauben gehabt, frage sich aber immer noch, warum „der liebe Gott so viel Unsinn, Unglück und Bosheit in der Welt zulassen kann“. Kant wurde im Ersten Weltkrieg geboren und hat den Zweiten Weltkrieg in russischer Gefangenschaft auf der Krim knapp überlebt.