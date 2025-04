Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Aufgeregt zeigen beide auf einen Straußenvogel, der sich auf sie zubewegt. Als der Strauß den Kopf durch das Autofenster steckt und Johnson in den Oberschenkel beißt, ruft er: „Oww Christ! Fucking hell!“ Währenddessen filmt seine Frau offenbar belustigt weiter und schreibt zum Video bei Instagram: „Zu lustig, um es nicht zu teilen😂“.

(Foto: Ricardo Rubio/dpa)

James Hetfield, 61, Vampir, will das Blut seiner Fans. Im Vorfeld mehrerer Konzerte von Metallica wollen der Leadsänger und seine Band dazu ermutigen, direkt vor den Konzerten Blut zu spenden. Als Gegenleistung gibt es ein Band-T-Shirt, wie die Musiker in den sozialen Medien schrieben. „Mit einer Blutspende könnt ihr etwas Gutes tun“, hieß es dort zu der gemeinsamen Aktion mit dem Amerikanischen Roten Kreuz. Nach Angaben der Organisation soll das Blut in Krankenhäusern zum Einsatz kommen. Die Band tourt ab kommender Woche durch die USA, Kanada, Australien, Neuseeland und England.

Madonna, 66, und Elton John, 78, schließen Frieden. „Wir haben endlich das Kriegsbeil begraben“, sagte sie in der Sendung „Saturday Night Live“, nachdem sie Elton John zuvor bei einem Auftritt gesehen hatte. Seit mehr als zwei Jahrzehnten äußerten sich die beiden immer wieder abfällig übereinander. Als Ausgangspunkt gilt Elton Johns Aussage von 2002, wonach er dem Guardian zufolge über den von Madonna gesungenen Titelsong zum neuen James-Bond-Film sagte, dies sei „der schlechteste Bond-Titelsong jemals“. Auf Instagram veröffentlichte Madonna ein Foto, auf dem sich beide Arm in Arm zeigen.

(Foto: Patrick van Katwijk/dpa)

Amalia, 21, niederländische Kronprinzessin, lässt Blumen sprechen. Aus Dankbarkeit für die spanische Gastfreundschaft hat sie der Stadt Madrid 7500 Tulpen geschenkt. Die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima weihte den damit an der Plaza de Oriente im Zentrum der spanischen Hauptstadt erschaffenen Garten an der Seite von Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida ein. Amalia war in den Niederlanden von der Drogenmafia bedroht worden. Sie verließ deshalb 2023 zeitweilig das Land und zog nach Spanien. „Aufgrund besonderer Umstände hatte ich das Privileg, ein Jahr lang in eurem schönen Madrid zu leben“, teilte sie in einem Kommuniqué mit. „Die Herzlichkeit, mit der ich empfangen wurde, hat mich dazu gebracht, Madrid für eine Weile als mein Zuhause zu betrachten. Ich möchte Madrid, seinen Bewohnern und all denen, die dies ermöglicht haben, meine tiefe Dankbarkeit ausdrücken.“

(Foto: Christoph Soeder/Christoph Soeder/dpa)

Damian Hardung, 26, Schauspieler, sieht seine Rollenwahl politisch. „Da stelle ich mir ehrlich die Frage: Welche Botschaft transportiert der Film? Kann das ein Anstoß für eine Diskussion sein – über Werte, die mir wichtig und die für die Gesellschaft vielleicht gerade relevant sind?“, sagte er dem Magazin GQ. Schauspielerei finde nicht im luftleeren Raum statt, sagte Hardung, schon allein weil viele Schauspielerinnen und Schauspieler auch für öffentlich-rechtliche Sender arbeiteten. „Wenn eine Partei wie die AfD fordert, den Rundfunk drastisch zu beschneiden, dann betrifft das eben auch die kulturelle Aufgabe von ARD und ZDF. Und damit stehen wir Schauspieler:innen zwangsläufig und richtigerweise mitten in der Debatte.“