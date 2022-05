Bijan Djir-Sarai, 45, neuer FDP-Generalsekretär, wird zu Silvester an den Krieg in seiner Heimat Iran erinnert. "Auf einer Silvesterparty, etwa zur Abizeit, sagte ein Freund zu mir, ich solle nicht so viel trinken, wenn es mir doch offensichtlich nicht bekommt", sagte er Zeit Online. "Nur war mir nicht übel vom Alkohol, sondern vom Geräusch der Böller und der Raketen. Durch diese Geräusche kamen meine Erinnerungen an den Krieg mit voller Wucht zurück." Noch schlimmer sei sein erster Jahreswechsel in Deutschland gewesen, damals war er noch ein Kind. "Niemand hatte mich auf diesen Lärm vorbereitet. Bis heute kann ich daran nichts Schönes finden." Djir-Sarai ist im Alter von elf Jahren aus Iran nach Deutschland geflohen. Am 23. April 2022 wurde er zum Generalsekretär der FDP gewählt.

Detailansicht öffnen (Foto: Gerald Matzka/dpa)

Jasna Fritzi Bauer, 33, Schweizer Schauspielerin, empfindet Sexszenen als unangenehm. Bei den Aufnahmen einiger intimer Szenen habe sie sich "wahnsinnig unwohl" gefühlt, sagte sie dem Emotion-Magazin. "Sexszenen sind wirklich eine absurde Situation. Will ich Sex so spielen, wie ich ihn zu Hause habe? Nein!", sagte Bauer. Sie habe gedacht, sie "könnte dieses Unbehagen mit Extra-Super-Selbstbewusstsein überspielen". Dieses Selbstbewusstsein habe sie jedoch nicht gehabt. Die Schweizer Schauspielerin wünscht sich in der Filmbranche den Mut, mit Klischees zu brechen.

Detailansicht öffnen (Foto: Ina Fassbender/dpa)

Jürgen Drews, 77, Schlagersänger, lässt sich von einer Krankheit nicht die Tour vermiesen. "Ich habe das im Griff, weil ich noch ganz gut laufen kann", sagte er der Bild-Zeitung. "Meine Beine tragen mich noch. Manchmal schlurfe ich ein bisschen, aber ich habe keine Schmerzen." Drews leidet an einer peripheren Polyneuropathie, einer unheilbaren Nervenkrankheit, die die Bewegungsfähigkeit seiner Beine deutlich einschränkt. Seit Ende April tourt Drews mit anderen Schlagerkünstlern durch Deutschland und tritt unter anderem in Stuttgart, Leipzig und Köln auf.

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Cathy Hummels, 34, Influencerin, fühlt sich wieder genesen. "Mir geht es zurzeit sehr gut", sagte sie der Augsburger Allgemeinen. Vor zwei Jahren hatte sie in einem Buch über ihre Depressionen geschrieben. "Ich habe viel aus meiner Vergangenheit gelernt. Deshalb kann ich mich, was meine mentale Gesundheit angeht, gut selbst schützen", sagte sie. In fordernden Zeiten helfe ihr Sport wie Yoga, Pilates und Barre-Training. "Und mir hilft es, auf meine Atmung zu achten. Manchmal muss ich auch allein sein. Dann kann ich mich sehr gut sammeln."