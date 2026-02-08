Bianca Censori, 31, oftmals sehr freizügig auftretende Ehefrau von Kanye West , 48, betrachtet ihren Körper als Kunst. Die Meinung anderer sei ihr „eigentlich egal“, sagte sie im Interview mit dem Magazin Vanity Fair . Bei der Verleihung der Grammys hatte sie im vergangenen Jahr auf dem roten Teppich ihren Körper nahezu nackt gezeigt, als sie „Kleid“ aus einer Art durchsichtiger Strumpfhose getragen hatte. Welchen Anteil Kanye West, der sich mittlerweile „Ye“ nennt, daran hatte, ist unklar. Der Vanity Fair sagte Censori jetzt, ihr Ehemann habe ihr „nie vorgeschrieben“, was sie anziehen solle. „Ich würde nichts tun, was ich nicht tun möchte.“

(Foto: Tom Weller/Tom Weller/dpa)

Thomas Müller, 36, deutscher Fußballstar im kanadischen Exil, genießt das Hier und Jetzt. „Es braucht nicht die Selfies aus der Antarktis, von der Safari oder dem Burj Khalifa, um glücklich zu sein“, sagte er der Welt am Sonntag. „Die Ereignisse miteinander sind bedeutend.“ Wenn er etwas mache, dann zu 100 Prozent: „Ich will weder mir selbst noch jemand anderem zumuten, dass er von mir weniger als meine volle Leidenschaft, Energie und Aufmerksamkeit bekommt.“ Derzeit sehe er sich zu 100 Prozent als Spieler. „Die Möglichkeit zu haben, in der 90. Minute bei einem Heimspiel mit einem Elfer das Spiel zu entscheiden, diesen Druck zu spüren und die Chance zu haben, die Emotionen so vieler Menschen mit einer Aktion zu bewegen, wenn man trifft – das ist es mir immer noch wert, früher ins Bett zu gehen. Dann probiere ich den Cocktail halt nicht. Und nehme das stille Wasser.“ Seit vergangenem August ist Müller bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag.

(Foto: Oliver Berg/Oliver Berg/dpa)

Wim Wenders, 80, Regisseur, will als Kinobesucher Schwindel fühlen. Der Deutschen Presse-Agentur erzählte er, dass er im Kino am liebsten ganz vorn in der zweiten Reihe sitzt. So hoffe er darauf, „dass der Film mich umhaut oder mich schwindelig spielt“, sagte er.

„Aber ehrlich: Da vorne hat man die beste Sicht und der Film füllt das ganze Gesichtsfeld.“ Er wolle nicht ein Meer von Leuten sehen, sondern das Filmbild, „so groß wie möglich.“ Wenders führt die Internationale Jury an, die bei den Filmfestspielen in Berlin entscheidet, wer die Auszeichnungen im Wettbewerb bekommt. Preiswürdig mache einen Film, wenn er entweder denke: „Den hätte ich auch gern gemacht!“ oder „Den hätte ich nie machen können!“.

Claudia Effenberg, 60, Medienpersönlichkeit, die mit einem Ex-Fußballer verheiratet ist, hat das Geheimnis für eine lange und glückliche Liebe gefunden. Seit mehr als 20 Jahren ist sie mit dem früheren Fußballer Stefan Effenberg, 57, trotz einer kurzzeitigen Trennung verheiratet. Im vergangenen Herbst feierten sie zum dritten Mal eine Hochzeitszeremonie. „Je länger wir zusammen sind, desto mehr wachsen wir zusammen“, sagte Claudia Effenberg nun im Gespräch mit bunte.de. Nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp vor drei Jahren sei es ihr gesundheitlich mehrere Monate nicht gut gegangen, bis sie eine Lungenembolie entwickelt habe. „Mein Mann hat mich bewusstlos im Flur gefunden und hat mir das Leben gerettet, und seitdem hängt er an mir wie eine Klette.“

(Foto: Henning Kaiser/Henning Kaiser/dpa)

Herbert Reul, 73, nordrhein-westfälischer Innenminister, führt nicht nur die Polizei in NRW, sondern auch den Kölner Karneval an. Beim Rosenmontagszug wird der CDU-Politiker auf dem allerersten Wagen mitfahren. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfahren hat, ist Reul Gast des Kölner Festkomitees – und wird den Zugleiter begleiten. Reul gilt als begeisterter Karnevalist, der jedes Jahr zahlreiche närrische Sitzungen besucht. Im vergangenen Jahr war er ebenfalls beim Kölner Rosenmontagszug dabei, damals auf dem Präsidentenwagen.