Bernd das Brot , ungefähr 25, übellaunige deutsche Fernsehfigur, wird als Stimmungsaufheller im US-Fernsehen herangezogen. Während die Late-Night-Shows in den USA derzeit eigentlich eher Protagonisten verlieren, sorgte das TV-Gebäck für erfreulichen Zuwachs in der Satire-Show „Last Week Tonight“ von Comedian John Oliver. Bernd das Brot sei „das Deutscheste, was ich je gesehen habe“, sagte Oliver über den Besuch in seiner Sendung. Die Eigenschaften „fatalistisch, unsozial, chronisch depressiv“ machten die Figur einfach unglaublich gut. Bevor er wieder vom Bildschirm verschwand, beendete Bernd das Brot die Interaktion mit dem Moderator charaktergetreu mit den Worten: „My life is hell.“

(Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa)

Miley Cyrus, 32, Sängerin, findet Zuflucht in der Natur. Die „Flowers“-Sängerin hat sich in den vergangenen Jahren in die Gartenarbeit gestürzt, erzählte sie in einem Gespräch mit der Schauspielerin Pamela Anderson, 58, für die Zeitschrift CR Fashion Book. „Das war das Mittel, das mich in meinem nüchternen Lebensstil auf dem Boden gehalten hat.“ Es sei für sie ein sehr persönlicher Prozess, einen Samen zu pflanzen und zu pflegen. Im Frühling habe Cyrus sich über 10 000 Gänseblümchen gefreut, die sie auf einem Hügel gesät hatte.

(Foto: Scott Garfitt/AP/dpa)

Emma Watson, 35, Schauspielerin, ist glücklicher ohne Hollywood-Karriere. „Ich glaube, ich habe so lange so hart gearbeitet, dass mein Leben irgendwie einen Tiefpunkt erreicht hat“, sagte die Britin, die seit 2019 nicht mehr vor der Kamera stand, dem Magazin Hollywood Authentic. Watson zufolge lag das nicht am Beruf selbst, sondern an den langen Promo-Phasen, die mit ihrer Arbeit einhergingen. „Ich vermisse es nicht, Dinge zu verkaufen. Ich empfand das als ziemlich seelenzerstörend“, sagte sie dazu. Mittlerweile habe sie begriffen, welche Faktoren wirklich zählen: „Die Grundlage deines Lebens sind dein Zuhause, deine Freunde und deine Familie.“ Aufgrund dieser Erkenntnis sei sie heute „vielleicht so glücklich und gesund wie nie zuvor“.

(Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Pietro Lombardi, 33, Sänger, findet Unterschlupf bei Oliver Pocher, 47, Komiker. Wie die dpa berichtet, hat der Sänger nach der Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa sein 400-Quadratmeter-Haus in Köln gegen ein 25 Quadratmeter großes Zimmer in Pochers Keller eingetauscht. Als WG würde Lombardi das Arrangement jedoch nicht bezeichnen. Er habe seinen eigenen Eingang und sehe Pocher nur wenig. Der Komiker revanchiert sich mit der Untermiete, denn nachdem das Haus der Pochers bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 überflutet worden war, hatte Lombardi die Familie damals bei sich wohnen lassen.

(Foto: Tibrina Hobson/Getty Images via AFP)

Matthew McConaughey, 55, Schauspieler, sucht seine Rollen nicht nach Höhe der Gage aus. Im Podcast „The Diary of a CEO“ verriet er, dass er einst ein Rollenangebot über 13 Millionen US-Dollar ausgeschlagen hat, weil er keine Lust auf eine weitere Komödie hatte. Dabei war er sich sicher, dass die Entscheidung nicht gut für seine Karriere sein würde: „Ich habe mir ein One-Way-Ticket raus aus Hollywood gekauft“, erzählte er in der Podcast-Folge. In den 2000er-Jahren war McConaughey vor allem für seine Darstellung in romantischen Komödien bekannt. Um dieses Image abzulegen, zog sich der Schauspieler für zwei Jahre auf seine Ranch in Texas zurück und nahm die Schauspielerei erst wieder auf, als er Angebote erhielt, die nichts mit seinem Romantik-Image zu tun hatten. „Wären die Angebote auch gekommen, wenn ich nicht aufgehört hätte? Nein, wären sie nicht“, ist McConaughey überzeugt.