Pamela Anderson, 55, US-Schauspielerin, steht zur eigenen Vielfaltigkeit. "Ich kann es nicht erwarten, mich alt zu sehen", sagte sie im Podcast "Armchair Expert". "Ich habe immer gesagt, dass ich mich, wenn ich alt bin, im Spiegel erkennen würde. Ich möchte mein Haar gewissermaßen natürlich grau werden lassen, einen kleinen Strohhut aufsetzen, keine Schminke tragen." Diese Haltung habe sie vermutlich der Tatsache zu verdanken, dass sie sich selbst nie als "irgendeine Art großer Schönheit" gesehen habe, sagte Anderson. "Ich denke, vielen Frauen, die gewissermaßen klassisch schön sind, setzt das Altern schwer zu."

Ashton Kutcher, 44, US-Schauspieler, empfand seine Scheidung von Demi Moore, 60, als schmerzhaft. "Nichts lässt dich mehr als Versager fühlen als eine Scheidung", sagte er dem US-Magazin Esquire. "Eine Scheidung fühlt sich an wie ein umfassendes Scheitern. Du bist an der Ehe gescheitert." Kutcher und Moore ließen sich 2011 scheiden. Seit 2015 ist Kutcher mit der Schauspielerin Mila Kunis, 39, verheiratet.

Marianne Hartl, 69, Volksmusikerin, und ihr Mann Michael, 73, Volksmusiker, fühlen sich zu alt für den Job. "Da soll die Jugend jetzt ran. Es gibt so viel Nachwuchs", sagte Marianne Hartl der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf ihre für nächstes Jahr geplante Abschiedstour. "Die Volksmusik, wie wir sie gestalten, ist nicht mehr so präsent." Noch mehr sind es aber die gesundheitlichen Rückschläge im vergangenen Jahr, die sie zu dem Entschluss gebracht hätten. Marianne erlitt einen Schulterbruch, Michael einen Schlaganfall. "Was passiert ist, das lässt einen schon aufhorchen: Aufgepasst, du bist nur zur Miete in deiner ,Wohnung'. Und wie du mit deiner Wohnung umgehst, ist deine Verantwortung", sagte Marianne Hartl. "Der Blickwinkel hat sich geändert. Wir wissen: Das Metermaßband wird kürzer." Golfen, die Berge, der Garten im eigenen Haus - und natürlich die Familie, die vier Enkel -, darauf sollen nun die Prioritäten liegen.

Jaafar Jackson, 26, US-Schauspieler, wird als sein Onkel Michael auf der Kinoleinwand zu sehen sein. "Ich fühle mich demütig und geehrt, die Geschichte meines Onkels Michael zum Leben zur erwecken", schrieb er auf Twitter. Jaafar Jackson ist der Sohn von Jermaine Jackson, dem Bruder von Michael Jackson und einstigem Mitglied der Band The Jackson Five. Die Dreharbeiten zum Film "Michael" sollen in diesem Jahr beginnen.