Warum war sein Vater so gewalttätig? Arnold Schwarzenegger glaubt: Es lag auch an seinen Erfahrungen im Krieg.

Arnold Schwarzenegger, 75, litt unter seinem Vater. "Unsere Erziehung war sehr hart", sagt er in der dreiteiligen Netflix-Doku "Arnold" über seine Kindheit in Österreich. "Es gab viel Brutalität zu Hause. Wir bekamen Schläge von unseren Eltern." Sein Vater, der ein NSDAP-Funktionär gewesen sei, habe an einer posttraumatischen Belastungsstörung aus dem Krieg gelitten, vermutet Schwarzenegger. Er habe ein regelrecht "schizophrenes Verhalten" gezeigt. "Um drei Uhr morgens schrie er, und wir wachten mit klopfendem Herzen auf, weil wir wussten, was das bedeutete", sagt Schwarzenegger. "Da war immer diese merkwürdige Gewalt."

Elle Fanning, 25, US-Schauspielerin, lebt nach dem Motto: Augen auf und durch. Für eine Eröffnungsszene des Horrorfilms "The Neon Demon" habe sie sich totgestellt und Kontaktlinsen getragen, sagte sie dem Branchenmagazin Variety. Dabei habe sie über längere Zeit nicht gedurft zu blinzeln. "Ich habe noch nie einen Wettbewerb im Starren verloren, niemals, aber es waren 11 Minuten oder so, und meine Augen waren die ganze Zeit offen, und die Lichter waren so hell - und sie haben meine Kontaktlinsen über mein ganzes Auge geschmolzen. Sie haben sich in mein Auge gebrannt."

Tom Holland, 27, britischer Schauspieler, fühlt sich ausgelaugt. "Mir ist harte Arbeit nicht fremd", sagte er dem US-Portal Extra. Aber nach dem Dreh der Drama-Serie "The Crowded Room" brauche er eine Auszeit. "Ich habe es wirklich genossen, aber andererseits hat mich die Serie auch kaputtgemacht." Er habe sich zwischendurch eine Woche Auszeit am Strand von Mexiko nehmen müssen, sagte Holland. "Und jetzt nehme ich mir ein Jahr frei." Die Serie, bei der er auch als Produzent mitgewirkt hat, ist an einen wahren Fall aus den 70ern angelehnt. Der Brite spielt darin einen verwirrten jungen Mann, der in eine Schießerei verwickelt und verhaftet wird. Der Dreh sei für ihn definitiv schwierig gewesen. "Wir haben bestimmte Emotionen erforscht, die ich definitiv noch nie zuvor erlebt habe, und als Produzent, der sich mit den alltäglichen Problemen eines Filmsets auseinandersetzen muss, kam noch eine zusätzliche Ebene des Drucks hinzu."

Jeanne Goursaud, 27, deutsch-französische Schauspielerin, sucht einen Mitbewohner. Mittlerweile wohne sie nicht mehr in Berlin, sondern in Köln, sagte sie zu Bild. Dort fühle sie sich wohl. "Ich liebe an Köln, dass die Menschen so offen sind. Ich finde, die Leute sind warm und lustig. Ich habe mich hier von Anfang an wohl und zu Hause gefühlt." Derzeit wohne sie in Köln allein - was sich aber bald ändern könnte. "Ich hätte gern einen Hund", sagte sie.