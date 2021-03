Detailansicht öffnen (Foto: imago images / Tinkeres)

Armin Rhode, 65, Schauspieler, mag kein Hü und Hott. Mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage sagte er der Bild am Sonntag, der Wechsel aus "Lockdown ja, Lockdown nein" mache einen "wahnsinnig". Er wünsche sich, dass Deutschland für vier Wochen komplett runtergefahren werde, damit man danach wieder Perspektiven haben könne. Auch mit der Krisenkommunikation ist der Darsteller, der in dem Pandemie-Thriller "Contagion" von 2011 mitspielte, nicht einverstanden: "Ich möchte nicht wie ein Untertan behandelt werden, sondern wie ein wählender Staatsbürger".

Max Woosey, 11, britischer Schüler aus Devon, hat nach einem Jahr sein Zelt verlassen, in dem er im Garten seiner Eltern campierte. Er war Ende März 2020 eingezogen, um mit seiner Aktion Geld für ein nahegelegenes Hospiz zu sammeln - in Andenken an zwei verstorbene Freunde der Familie. Über 400 000 Pfund (etwa 466 000 Euro) hat seine Initiative nun eingebracht. Mit im Zelt waren die ganze Zeit seine Lieblingsteddybären und eine Taschenlampe für alle Fälle, das schönste sei gewesen, uneingeschränkt Comics lesen zu können.

Kim Kardashian, 40, Influencerin, ist nun auch Bauherrin - allerdings im Mini-Format. Auf ihrem Grundstück in Los Angeles ließ sie für ihre vier Kinder im Alter zwischen einem und sieben Jahren eine Miniaturstadt errichten: In der "Kleine Hidden Hills" genannten Anlage soll es unter anderem eine Filiale der Kaffeehauskette Starbucks geben, ein Feuerwehrhaus und ein Lego-Schloss.

Sally Robinson, 22, britische Musikerin, hat offenbar eine überirdische Stimme. Ihr Song "Moonlit Skies" werde auf Betreiben von US-Astronaut Scott Kelly zur Internationalen Raumstation ISS geschickt, sagte die Künstlerin aus Cardiff der Nachrichtenagentur PA. "Ich kann es kaum fassen." Kelly habe ihr geschrieben: "Das ist wirklich cool, ich sende es zur ISS." Das am Sonntag veröffentlichte Lied sei bereits in Forschungseinrichtungen an Süd- und Nordpol gespielt worden. Es sei Teil einer Serie von Liedern über die Elemente Luft, Erde, Feuer und Wasser, sagte die Studentin, die ihre Musik selbst als "Folk" beschreibt.