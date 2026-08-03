Ariana Grande , 33, Sängerin, kündigt eine Pause an. „Ariana wird sich nach Abschluss der Eternal Sunshine Tour aus der Öffentlichkeit zurückziehen“, zitierte das People -Magazin das Management von Grande . Weiter hieß es: „Sie freut sich darauf, die Tour zu beenden und sie auf einem Höhepunkt abzuschließen, gesund und glücklich, und dann eine wohlverdiente Auszeit von öffentlichkeitswirksamer Arbeit und Auftritten zu nehmen, die zu endloser, anhaltender öffentlicher Kritik geführt hat.“ Das Statement ließ offen, welche Kritik damit gemeint ist. Eine Äußerung von Ariana Grande selbst gab es bislang nicht. Doch es wurde immer wieder öffentlich über Grandes Körper diskutiert. Zuletzt lösten Fotos und Konzertvideos Debatten über die körperliche Veränderung der Sängerin aus, so ging es etwa um ihren augenscheinlichen Gewichtsverlust. 2023 forderte Grande in einem Tiktok-Video ihre Follower auf, einfühlsamer mit dem Aussehen anderer Menschen umzugehen. Man wisse nie, was jemand gerade durchmache, deshalb solle man sich mit Kommentaren zurückhalten, auch wenn diese vielleicht liebevoll gemeint seien. Noch bis September dauert ihre Tour mit Auftritten in London und Chicago an.

Rebecca Blackwell/AP/dpa

Phil Collins, 75, Sänger, kämpfte um sein Leben. „Meine Nieren versagten, meine Organe stellten einfach ihre Arbeit ein“, sagte er der britischen Times über seinen Zustand im April 2024. „Leute kamen, um sich zu verabschieden.“ Er selbst könne sich daran nicht mehr erinnern, er habe keine Ahnung gehabt, was dort vor sich ging. „Sie machten sich alle Sorgen, dass sie mich nie wiedersehen würden. Es hätte alles so schrecklich schiefgehen können“, sagte er. Wie es in dem Bericht heißt, wurde Collins im November 2023 ins Krankenhaus gebracht. Kurz vor Weihnachten entlassen, musste er wenige Wochen später erneut in die Intensivstation – und blieb am Ende sieben Monate lang in der Klinik. Ins Krankenhaus habe ihn sein „außer Kontrolle“ geratener Alkoholkonsum gebracht. „Ich trank Wein, wenn ich aufwachte. Das war das, was ich zum Frühstück wollte, ein Glas Wein“, sagte Collins. Er habe großes Glück, den Klinikaufenthalt überstanden zu haben. „Selbstverständlich habe ich seitdem keinen Tropfen mehr getrunken.“

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Bill Kaulitz, 36, Sänger und Podcaster, spaziert mit seiner Mutter durch Rom. Auf einem Selfie, das er bei Instagram veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie sich die beiden, umringt von anderen Touristen, vor dem Trevi-Brunnen befinden. In der anderen Hand hält Kaulitz einen Sonnenschirm. In der Bildunterschrift schrieb Kaulitz: „With Mama in Roma“ und ergänzte dazu die italienische Flagge. In der am 29. Juli veröffentlichten Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ erwähnten er und sein Zwillingsbruder Tom die angedachte Pause. „Wir gehen in den Urlaub“, sagte Tom. „Es wird zwei Wochen kein ‚Kaulitz Hills‘ geben.“

Jens Kalaene/dpa

Harald Glööckler, 61, Modedesigner, flieht aufs Land. „Ich habe in den Jahren in Berlin festgestellt, dass mir die Großstadt auf Dauer einfach nicht mehr guttut“, sagte er zu Bild. „Alles kommt mir immer lauter vor, immer hektischer und leider auch immer dreckiger. Ich glaube, das ist auf Dauer nicht die richtige Umgebung, wenn man 100 Jahre alt werden möchte.“ Seit diesem Sommer wohnt Glööckler dem Bericht zufolge in einer Villa in Kirchheim an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Zuvor wohnte er rund drei Jahre in Berlin. Die Villa in Kirchheim bewohnte er bereits vor 2023 mit seinem damaligen Partner für mehrere Jahre.

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Candy Crash, 39, Dragqueen, schwärmt von ihrer derzeit in Rom weilenden „Patentante“. Im Februar kam das per Leihmutterschaft zur Welt gebrachte Kind von Crash und deren Partner zur Welt, das den Namen Berlin trägt. Crash erklärte Bill Kaulitz, 36, demnach zur „Patentante“, mit Kaulitz wohnt Crash demnach in Los Angeles in nächster Nachbarschaft. „Er ist sogar eine viel bessere Patentante, als ich es mir jemals erhofft hätte“, sagte Crash zu Bild. „Als er Berlin das erste Mal bei uns zu Hause auf den Arm genommen hat, hatte er sich sogar vorher extra seine langen Fingernägel entfernen lassen, damit ihr nichts passieren kann.“

Romeo Bongiovi, 22, Musiker, gruselt sich vor der eigenen Promi-Werdung. „Ich mag die Vorstellung von Prominenz nicht“, sagte er im Youtube-Format „The Dory Jackson Interview“. „Ich versuche, gerade ganz lokal zu denken.“ Romeo Bongiovi ist der Sohn von Musiker Jon Bon Jovi, 66, der mit Liedern wie „Livin' On A Prayer“ weltweiten Ruhm erlangte. Sein Sohn sagte weiter: „Ich glaube, wenn man sich so sehr darauf konzentriert, die ganze Welt zu erobern, kann man letztendlich den Blick für das Wesentliche verlieren.“