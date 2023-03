Ein Song von Rapper Apache 207 ist jetzt beliebter als "Last Christmas". König Charles zeigt sich oben ohne. Und Tilda Swinton hat etwas gegen die Maskenpflicht am Filmset.

Apache 207, 25, Rapper, macht aus "Last Christmas" Schnee von gestern. Bislang war der Weihnachtssong der Band Wham! der am häufigsten platzierte Song in der Geschichte der deutschen Charts. Nun wurde der Rekord von Apache 207 mit seinem Song "Roller" eingestellt, wie die GfK mitteilte. "Roller" ist seit Sommer 2019 - mit Unterbrechungen - 162 Wochen in den Charts. "Last Christmas" kam auf insgesamt 161 Wochen.

Charles III., 74, König, zeigt sich oben ohne. Der Postdienstleister Royal Mail veröffentlichte am Dienstag erstmals Briefmarken mit dem Profil von Charles III., auf denen sein Gesicht im Scherenschnitt in der oberen linken Ecke zu sehen ist. Anders als seine Mutter Queen Elizabeth II. trägt er darauf keine Krone. Das Briefmarkenset aus zehn verschiedenen Blumen sei eine Anspielung auf seine Pflanzenliebe, teilte die Royal Mail mit.

Tilda Swinton, 62, britische Schauspielerin, lässt die Maske fallen. Während eines Gesprächs auf dem Festival South by Southwest in Austin, Texas, erzählte sie, dass sie bald einen Film in Irland drehen werde und ihr das Team das Tragen einer Maske vorgeschrieben habe. "Ich werde keine Maske tragen", sagte sie. Ihr Vorhaben begründete sie damit, dass sie kerngesund und bereits mehrfach infiziert gewesen sei.

Paris Hilton, 42, US-Realitystar, spricht über ihre Entscheidung, ein Kind abzutreiben. "Als ich merkte, dass ich schwanger war, war es, als würde ich auf dem Sims vor einem Fenster im vierzigsten Stock aufwachen. Ich hatte Angst und Herzschmerz", schreibt Hilton in ihrem Buch "Paris", das am Dienstag in den USA erscheint. Es sei eine "äußerst private Qual" gewesen, die unmöglich zu erklären sei, so Hilton weiter. "Der einzige Grund, warum ich jetzt darüber spreche, ist, dass so viele Frauen damit konfrontiert sind und sich so allein und verurteilt und verlassen fühlen. Ich möchte, dass sie wissen, dass sie nicht allein sind und niemandem eine Erklärung schulden." Für sie sei es damals, mit Anfang 20, die richtige Entscheidung gewesen.