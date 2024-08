Annette Frier , 50, Schauspielerin und Komikerin, schätzt Humor mit Niveau. Die Kunst der Comedians sei komplexer geworden. „Heute muss man mehr aufpassen und das finde ich auch gut“, sagte die Kölnerin der Neuen Osnabrücker Zeitung . Die Anforderungen seien in den vergangenen 20 Jahren gestiegen. „Früher war das Motto: Hauptsache witzig. Und jetzt: Witzig ist gut, gerne mit Botschaft.“ Häufig käme man beim Lachen aber auch ohne Botschaft aus. Was Frier energisch ablehnt: über Menschen zu lachen, die sich nicht verteidigen können. „Hauptsache lustig, vollkommen egal, auf welchem Rücken wir das hier austragen, geht jedenfalls gar nicht mehr.“

Winona Ryder, 52, Schauspielerin, hat der Erfolg vor Übergriffen geschützt. „Ich hatte ein paar schwierige Erfahrungen mit einigen Leuten, die mich einfach unverhohlen sexuell belästigten“, erzählte Ryder dem Männermagazin Esquire mit Blick auf ihre Zwanziger und Dreißiger. „Ich hatte das Glück, dass ich bekannt war, sodass es vielleicht nicht so schlimm wurde, wie wenn ich eine unbekannte Schauspielerin gewesen wäre.“ Doch auch sie habe damals immer wieder abwägen müssen, ob sie es sich in der Situation leisten könne, sich gegen dieses „extrem widerliche“ Verhalten zu wehren, sagte sie.

Leah Remini, 54, Schauspielerin, und ihr Mann Angelo Pagán, 54, Schauspieler, betrachten ihre beendete Ehe als gelungen. 28 Jahre waren sie zusammen, davon 21 Jahre als Eheleute – nun lässt das Paar sich scheiden. Sie hätten lange über die Entscheidung nachgedacht und würden diesen Schritt mit einer „positiven Sichtweise“ gehen, denn das sei für beide das Beste, teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung auf Instagram mit. Sie feierten, dass ihre Ehe so lange gehalten und viele schöne Erinnerungen geschaffen habe, vor allem in der Erziehung ihrer Tochter. „Aus unserer Sicht war diese Ehe ein voller Erfolg.“ Die „King of Queens“-Darstellerin und ihre Familie hatten zeitweise ihr Privatleben und ihre Arbeit in einer TV-Reality-Show vorgestellt. Sie wollen nun weiter Einblick in ihr Leben geben und anderen zeigen, dass Beziehungen, die sich ändern oder enden, dadurch kein Misserfolg sind.

Riccardo Simonetti, 31, Entertainer, hat Ja gesagt. Nach vier Jahren Beziehung heiratete der Influencer seinen Verlobten Steven auf Mallorca. Nach der Trauung postete Simonetti auf Instagram ein Foto, das beide im weißen Wedding Dress zeigt. Es ist das erste Mal, dass Simonetti das Gesicht seines Partners zeigt. „Den Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht, zu denken, dass die Ehe für mich nicht in Frage kommt, weil ich nicht mit vielen homosexuellen Paaren in meinem Umfeld aufgewachsen bin“, kommentiert er das gemeinsame Bild. Erst durch Steven habe er „erkannt, dass es bedingungslose Liebe gibt und dass Menschen wie du und ich sie genauso verdienen wie jeder andere auch“. Steven, dessen Nachname bislang nicht bekannt war, heißt nun offenbar ebenfalls Simonetti, wie aus dem Hashtag #TheSimonettis hervorgeht.

Ilka Bessin, 52, Komikerin, beantwortet gerne Fragen. Die Erfinderin der Kunstfigur Cindy von Marzahn hat kein Problem, mit Journalistinnen und Journalisten zu plaudern. „Interviews gehören dazu. Man steht in der Öffentlichkeit, die Menschen möchten über einen etwas erfahren“, sagte Bessin der Deutschen Presse-Agentur. „Ich glaube, dass Journalisten keinen einfachen Job haben, weil sie manchmal auf Leute treffen, die genervt sind und keinen Bock haben, Fragen zu beantworten.“ Sie selbst hingegen unterhalte sich gerne mit den Leuten. „Vor allem bin ich immer gespannt und erfreut, wenn ich Fragen gestellt bekomme, die mir noch nie gestellt wurden.“ Über manche Fragen wundere sie sich aber auch. Zum Beispiel, wenn man von ihr als Ilka Bessin wissen wolle, ob sie manchmal mit Cindy aus Marzahn kommuniziere. Dann denke sie: „Okay, wenn es so weit ist, dann sollte ich einfach wohl auch besser nach Hause gehen.“