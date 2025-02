Annalena Baerbock, 44, Politikerin, berichtet von einer sexuellen Belästigung. „Ey, krass, wie oft ist dir das eigentlich passiert?“, habe sie im Zuge der „Me Too“-Debatte vor einigen Jahren gedacht, sagte sie im Podcast von Stefanie Giesinger. Sie habe sich wieder daran erinnert, im Schulalter in einem Bus von einem älteren Herrn angefasst worden zu sein: „Der dann so anfing, seine Hand auf mein Bein zu legen.“ Sie habe sich nicht getraut auszusteigen. „Ich hab’ fünf Stationen gebraucht, mich zu trauen, mich wegzusetzen.“ Die Szene habe sie noch nicht einmal ihrer Mutter erzählt. „Ich hab’ das noch so bildlich vor Augen, obwohl ich es eigentlich total vergessen hatte.“ Es habe viele ähnliche Fälle in ihrem Leben gegeben. In der Situation im Bus habe sie Scham gespürt, sagte Baerbock. „Die Scham muss die Seiten wechseln.“ Deshalb sei es wichtig, dass darüber gesprochen werde.