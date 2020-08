Anitta, 27, erfolgreichste Popsängerin Brasiliens, liebt die Abwechslung. "Ich wechsle meine Freunde so häufig wie meine Outfits", sagte sie dem Guardian. "Und wenn ich einen Freund habe und er schlägt einen Dreier oder Partnertausch vor, fühle ich mich dabei nicht schlecht, sofern jeder damit einverstanden ist." Je mehr die Leute sie verurteilten, desto heftiger dränge es sie, zu sagen: "Hey Leute, ich mache auch dieses und jenes. Wollt ihr mehr wissen? Und auch noch das!"

Arnold Schwarzenegger, 73, österreichisch-US-amerikanischer Schauspieler, hat eine neue Rolle übernommen: Er ist jetzt Opa. Seine älteste Tochter Katherine, 30, ist laut einem Bericht von Entertainment Tonight zum ersten Mal Mutter geworden. Vater des Kindes ist ihr Ehemann, der US-Schauspieler Chris Pratt, 41. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Jason Derulo, 30, US-Sänger, hat beim Golfen ins Weiße getroffen. Auf Instagram teilte er ein Video, auf dem zu sehen ist, wie der Schauspieler Will Smith, 51, ihm Nachhilfe beim Abschlag gibt. Derulo holt mit dem Schläger aus und trifft mitten ins Gesicht seines Lehrers. Smith bricht mit schmerzverzerrter Miene zusammen und präsentiert zwei abgebrochene Schneidezähne. Die Zahnärzte der näheren Umgebung haben sich aber wohl zu früh gefreut: Derulo ist bekannt für Scherzvideos, auf denen Gebisse in Mitleidenschaft gezogen werden.

Tom Wlaschiha, 47, Schauspieler, hat in der Corona-Pause gärtnerische Fähigkeiten entwickelt. "Ich habe in Rankgitter investiert und große Blumentöpfe", sagte der "Games of Thrones"-Darsteller in seinem Podcast TOMorrow. Er habe seinen Balkon dicht bepflanzt und Tage damit verbracht, Tomaten zu züchten. "Klingt ein bisschen spießig, aber ich finde es gut."

Ruth Moschner, 44, Fernsehmoderatorin, hat ein Rezept gegen sexistische Kommentare. "Ich stelle mir dann immer einen kleinen Höhlenmenschen vor, der mit Mitte 30 noch bei Mutti im Keller wohnt, und die einzige Frau, die er mal daten durfte, ist aufblasbar", sagte sie der Welt am Sonntag. Sie lasse unangenehme Bemerkungen nicht an sich herankommen, da sei sie "eher Teflon".