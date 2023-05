Al Pacino, 83, US-Schauspieler, erwartet sein viertes Kind. Seine Freundin Noor Alfallah, 29, sei schwanger, bestätigte ein Sprecher Pacinos gegenüber der Klatschzeitschrift People. Demnach ist Alfallah, die im Filmproduktionsbereich arbeitet, im achten Monat. Pacino, der vor allem durch den Film "Der Pate" berühmt wurde, hat bereits eine 33-jährige Tochter und Zwillinge im Alter von 22 Jahren.

Detailansicht öffnen (Foto: Norbert Scanella/imago/PanoramiC)

Albert II., 65, Fürst von Monaco, kennt sich mit praktischer Palastnutzung aus. Mit seiner Schwester sei er früher auf der Herkules-Galerie im monegassischen Fürstenpalast Rollschuh gefahren, sagte er der Gala. Das Aufwachsen im Palast sei als Kind aufregend gewesen: "Wir sind überall herumgelaufen, für uns war es ein Abenteuer." Kaputt gemacht habe er aber nie etwas.

Detailansicht öffnen (Foto: Frank Micelotta/Getty Images)

Leona Lewis, 38, britische Sängerin, hat sich nach der Geburt ihrer Tochter von einem Therapeuten helfen lassen. In der Schwangerschaft habe sie so stark unter Übelkeit gelitten, dass sie es kaum aus dem Bett schaffte, sagte sie dem Boulevardblatt The Sun. Nach der Geburt im Juli 2022 dann sei sie ständig angespannt und ängstlich gewesen, sie habe nicht mehr schlafen können. Aber die Therapie habe ihr geholfen, sagte Lewis. Sie habe mehrere Monate gebraucht, bis sie sich wieder wie sie selbst fühlte.

Detailansicht öffnen (Foto: imago/Spöttel Picture)

Tech Nick, alterslos, gespielt von Schauspieler Antoine Monot, 47, wird recycelt. Die Gebrauchtwaren-Plattform Rebuy nutzt die fiktive Figur für ihre aktuelle Kampagne. Tech Nick war von 2013 bis 2017 als Elektro-Experte in der Werbung von Saturn aufgetreten. Nun bekomme er ein zweites Leben, schreibt Kerstin Schumacher, die Kommunikationschefin von Rebuy, auf dem Medien-Portal turi2, "sinnbildlich für die Technik, die er damals bewarb".