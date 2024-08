Marie-Claude König , Bürgerin im elsässischen Murbach, hat Mühe mit der letzten Telefonzelle Frankreichs. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Das 164-Seelen-Dorf ist seit Juli weltweit bekannt, nachdem Paris Match über Murbach und die letzte funktionierende französische Telefonzelle dort berichtet hatte . Seitdem rufen Menschen aus der ganzen Welt in Murbach an. Wenn Marie-Claude König ans Telefon in der Telefonzelle geht, frage sie nach dem Ort des Anrufers und notiere anschließend auch den Namen. Viele im Dorf sind inzwischen mit der Telefonzelle beschäftigt. Sie fänden das total erstaunlich, sagte die Elsässerin.

Detailansicht öffnen Justin Timberlake (Foto: Charlotte Rutherford/dpa)

Justin Timberlake, 43, US-Sänger, hat angesichts von Vorwürfen der Trunkenheit am Steuer vor einem US-Gericht auf nicht schuldig plädiert. Der 43-Jährige, der bei seiner Welttournee am Wochenende zwei Auftritte im belgischen Antwerpen hat, war per Video zugeschaltet und sprach kaum, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Das Gericht habe Timberlake in der Anhörung im wohlhabenden Ort Sag Harbor, östlich von New York City, bis auf Weiteres die Fahrerlaubnis für den Bundesstaat New York entzogen, hieß es. Timberlake war Mitte Juni in Sag Harbor, etwa 150 Kilometer östlich der Millionenmetropole New York, wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und angeklagt worden.

Detailansicht öffnen Steven Tyler von "Aerosmith" (Foto: Amy Harris/dpa)

Steven Tyler, 76, Sänger der US-Rockband Aerosmith, verabschiedet sich von der Abschiedstournee. Die Band hat beschlossen, doch nicht mehr auf Tour zu gehen. Auch die für den Herbst und Winter geplante Abschiedstournee ist abgesagt worden, teilte die Band auf ihrer Website und ihren Social-Media-Kanälen mit. Grund sei eine irreparable Stimmbandverletzung von Tyler. „Wir haben eine herzzerreißende und schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen – als eine Band von Brüdern –, uns von der Tourneebühne zurückzuziehen.“ Eine Sprecherin der Band sagte der New York Times: Die Band ziehe sich lediglich von der Tournee zurück. Es sei keine Auflösung.