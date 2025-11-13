Adele , 37, Sängerin und Oscar-Gewinnerin, sagt „Hello“ zu einer Karriere als Schauspielerin. Die Britin wird den US-Magazinen Variety und Deadline zufolge in dem Kostümfilm „Cry to Heaven“ von Regisseur Tom Ford mitspielen. Welche Rolle genau sie übernehmen wird, ist noch unbekannt, arbeiten wird sie an der Seite zahlreicher erfahrener Schauspieler wie Colin Firth, Aaron Taylor-Johnson sowie dem „Adolescence“-Star Owen Cooper. Die Dreharbeiten sollen im Januar beginnen. Ihren bislang einzigen Academy Award gewann Adele 2013 für den Song „Skyfall“ aus dem gleichnamigen James-Bond-Film.

(Foto: Markus Schreiber/AP)

Friedrich Merz, 70, Bundeskanzler, bekommt wenige Tage nach seinem Geburtstag Musikempfehlungen geschenkt. In einem Gespräch mit dem Focus empfahl Juso-Chef Philipp Türmer, 29, dass der Kanzler „ein bisschen mehr Haftbefehl hören“ sollte. Die Liedtexte des Offenbacher Rappers könnten ihm helfen, mehr Verständnis für „die Lebensrealitäten in diesem Land“ zu entwickeln. Die Songs seien nicht nur von Gewalt und Kriminalität geprägt, sondern auch von einer Gesellschaft, die sich nicht kümmere, „weil irgendwelche CDUler bei Deutschland nur an Bad Homburg und nicht an Offenbach denken“.

(Foto: Stephan Rumpf)

Sabine Bohlmann, 56, deutsche Stimme von Lisa Simpson, war zunächst kein Fan der berühmten Zeichentrickserie. „Anfangs habe ich mich nicht über die Rolle gefreut, ich fand die Simpsons so hässlich“, sagte die Synchronsprecherin und Bestsellerautorin („Willow“) der Bild: „Diese gelben Gesichter – scheußlich!“ Inzwischen spricht Bohlmann die acht Jahre alte Lisa Simpson seit 36 Jahren und kann sich nun sogar mit der Figur identifizieren. „Ich liebe diese kluge Serie, Lisa sowieso! Sie ist schlau, sensibel, immer neugierig – manchmal ein wenig wie ich.“

(Foto: Georg Wendt/dpa)

Matthias Schweighöfer, 44, Schauspieler, wird altersweise. Seit diesem Donnerstag ist er in „Das Leben der Wünsche“ im Kino zu sehen, bereits der dritte Film aus diesem Jahr, in dem Schweighöfer mitgespielt hat. Doch diesen Output hält er selbst nicht mehr für erstrebenswert. „Mit Mitte 40 muss der Motor nicht immer auf 250 laufen. Wenn man immer nur schnell ist, verpasst man, was links und rechts am Straßenrand passiert“, sagte er der Bild. Im Frühjahr 2026 wird er das nächste Mal zu sehen sein, in der Serie „Vanished“.