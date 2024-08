Prinz Harry , 39, und Meghan Markle , 43 , Herzog und Herzogin von Sussex, ziehen gegen Mobbing ins Feld. Das Ex-Königshaus-Duo nahm am Montag das soziale Projekt „The Parents’ Network“ auf, das kürzlich von ihrer Archewell Foundation gegründet wurde. Die Initiative soll Eltern unterstützen, deren Kinder in sozialen Medien Mobbing erfahren haben und psychisch geschädigt wurden. „Wenn man Schmerz oder ein Trauma erlebt hat, ist es ein Teil des Heilungsprozesses – so zumindest bei mir –, wirklich offen darüber zu reden“, sagte Meghan während eines Interviews in der Nachrichtensendung CBS Sunday Morning, wofür sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, Prinz Harry, auftrat. Das Paar hat eigene Kinder im Alter von fünf und drei Jahren. „Alles, was man als Eltern tun will, ist, sie zu beschützen. Wenn wir also sehen, was im Online-Bereich passiert, wissen wir, dass es dort viel zu tun gibt, und wir sind einfach froh, dass wir ein Teil der Veränderung zum Guten sein können.“

Detailansicht öffnen (Foto: Pablo Cuadra/Getty Images)

Josh Hartnett, 46, Schauspieler hat sich von Psychopathen inspirieren lassen. Für seine Rolle als Serienmörder im Film „Trap: No Way Out“ holte er sich Impulse von Leuten, denen er im wahren Leben – unter anderem in der Filmindustrie – begegnet ist. „Kein Einfühlungsvermögen zu haben, ist ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass man ein Psychopath ist“, sagte der 46-Jährige. Man müsse kein Mörder sein, um als skrupellos zu gelten. Es gebe unzählige Menschen in Vorständen, der Politik und Leute, die „an der Spitze stehen“, denen es nichts ausmache, andere zu übergehen. Hartnett hat in den vergangenen Jahren ein großes Comeback gefeiert, nachdem er in der sechsten Staffel der Serie „Black Mirror“ und in Christopher Nolans Oscar-Gewinner „Oppenheimer“ zu sehen war.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Charisius/dpa)

Ralf Moeller, 65, Schauspieler, lässt sich von Beton-Estrich inspirieren. In einer Initiative zusammen mit einem bayerischen Textilunternehmen will der aus dem Blockbuster „Gladiator“ bekannte Schauspieler mehr Aufmerksamkeit für Handwerksbetriebe erzeugen. Dafür besucht er sie. „Aktuell sind so viele Lehrstellen unbesetzt, und gleichzeitig haben immer mehr Menschen keine Berufsausbildung. Dabei hat das Handwerk viel zu bieten“, sagte Moeller. „Es ist kreativ, teilweise künstlerisch und fördert einen aktiven Lebensstil.“ Gebürtig ist Moeller aus Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen und lebt heute in Los Angeles. Der gelernte Schwimmmeister erlangte als Bodybuilder und Schauspieler Bekanntheit. Moellers Vater war Schlosser, daher sei der Einsatz für das Handwerk eine Herzensangelegenheit, so der Schauspieler.

Detailansicht öffnen (Foto: Kevin Mazur; Kevin Mazur/Getty Images for AD/Getty Images for AD)

Adele, 36, Sängerin, entpuppt sich als Sprint-Fan. Am Wochenende unterbrach sie ihr Konzert in München, um das 100-Meter-Finale der Frauen im Sprinten der Olympischen Spiele in Paris zu übertragen. Der 100-Meter-Sprint gilt als olympische Königsdisziplin. Auf Adeles Anweisung hörte die Kamera plötzlich auf, sie auf die Videowand zu projizieren, und wechselte stattdessen nach Paris. Dort verkündete ein Kommentator, dass Julien Alfred aus St. Lucia mit 10,72 Sekunden den ersten Platz belegt hatte. „Applaus für sie! Fantastisch, St. Lucia“, rief die Sängerin ins Publikum. Das ZDF wurde hingegen dafür kritisiert, den Frauensprint im Fernsehen unterschlagen zu haben. Stattdessen übertrug es weiterhin das Viertelfinale der deutschen Fußballerinnen gegen Kanada und versuchte später zu beschwichtigen, indem es zum Finale der Frauen im Freistilschwimmen schaltete.