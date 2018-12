Helene Fischer und Florian Silbereisen

Nach zehn Jahren Beziehung ist Schluss. Und wie in jedem guten Schlagersong liegen auch bei dem nun ehemaligen Traumpaar der Volksmusik Freude und Schmerz eng beieinander. Sie seien sehr traurig, dass sie ihren Lebenstraum nicht gemeinsam verwirklichen konnten, schreibt Fischer auf Facebook. "Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen", schreibt sie weiter. Um wen es sich dabei handelt, verrät sie nicht. Die Bunte berichtet, Fischer sei nun mit einem Luftakrobaten liiert, der schon länger in Fischers Show auftrete. Für sie soll er seine bisherige Partnerin verlassen haben. Die ebenfalls zu Fischers Team gehören soll.