Zooey Deschanel, 45, Schauspielerin, pflegt ein kommunikationsstarkes Familienpatchworkleben. Sie habe einen Gruppenchat mit ihrem Ex-Mann und ihrem neuen Partner, v erriet sie kürzlich in dem Podcast „Call Her Daddy“ . „Ich hasse niemanden, mit dem ich früher zusammen war“, sagte sie. Ihr Ex-Mann Jacob Pechenik, 53, sei fest im Familienleben integriert. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner Jonathan Scott, 47, würden sich die Drei regelmäßig austauschen, sich treffen oder auch zusammen in den Urlaub fahren. „Meinen Kindern geht es großartig, wenn sie wissen, dass wir uns alle umeinander kümmern.“ Deschanel und Pechnik waren von 2015 bis 2019 verheiratet. Sie haben eine Tochter, 10, und einen Sohn, 8.

(Foto: Rolf Vennenbernd/Rolf Vennenbernd/dpa)

Hendrik Wüst, 50, NRW-Ministerpräsident, regiert an Weihnachten in der Küche. Wie die meisten Menschen verbringe er die Festtage im Kreise seiner Familie, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Dabei ist es inzwischen ein Ritual geworden, dass ich für alle koche – etwas, das ich schon aus meiner Kindheit mitgebracht habe, als in unserem Elternhaus vor allem in der Küche viel los war.“ Dieses Jahr wolle er Tafelspitz und Rindfleischsuppe servieren. Auf Instagram hatte der CDU-Politiker kürzlich verraten, dass seine Frau Katharina und er im Frühjahr ein weiteres Kind bekommen. Sie haben bereits eine vierjährige Tochter.

(Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/dpa)

Timothée Chalamet, 29, Schauspieler, will belegen, dass er kein Doppelleben führt. Immer wieder hatten Fans in den vergangenen Monaten gemutmaßt, hinter dem britischen Rapper EsDeeKid, der mit verdecktem Gesicht auftritt, stecke eigentlich Chalamet. Nun versucht er, den Spekulationen ein Ende zu setzen: Beide tauchten gemeinsam in einem Video auf, das Chalamet bei X postete. In dem Clip ist zu sehen, wie Chalamet und EsDeeKid bekleidet mit Hoodie in einer Küche gemeinsam rappen und tanzen. Zu hören ist der Nachrichtenagentur PA zufolge ein Remix des Songs „4 Raws“ mitsamt Anspielungen auf Chalamets Freundin Kylie Jenner, 28, sowie seinen aktuellen Film „Marty Supreme“. Chamalet hatte zuletzt der BBC gesagt, dass „alles zu gegebener Zeit enthüllt“ werde.

(Foto: Maja Hitij)

Wotan Wilke Möhring, 58, Schauspieler, sorgt sich um seine finanzielle Zukunft. Er fürchte, dass er im Alter nur eine kleine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekommen werden, sagte er im Interview mit t-online. „Seien wir ehrlich: Davon kann man später nicht leben.“ Nur weil er bekannt sei, heiße das nicht, dass er sorgenfrei sei. „Ich habe ehrlich gesagt sehr spät damit begonnen, vorzusorgen – nicht für mich, sondern für die Familie“, sagte Möhring, der vor allem als Tatort-Kommissar bekannt ist. Wenn man Kinder habe, denke man automatisch anders. „Die brauchen Sicherheit.“ Er versuche jetzt, privat vorzusorgen.

(Foto: Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa)

Julia Klöckner, 53, Bundestagspräsidentin, backt politische Weihnachtsplätzchen. „Nicht nur Liebe geht durch den Magen, sondern auch Demokratie“, sagt Klöckner in einem Weihnachtsgruß-Video, das auf der Internetseite des Bundestages veröffentlicht wurde. Während Klöckner aus Grieß, Mehl, Eiern, Butter, Vanille, Puderzucker und einer Prise Salz den Teig herstellt, durchknetet, ausrollt und dann mit einem Reichstag-Förmchen „Kuppelkekse“ aussticht, verrät sie wichtige Zutaten für eine erfolgreiche Demokratie: „Für Demokratie braucht es eine große Portion Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt. Denn ohne verschiedene Meinungen bleibt unsere Demokratie fad, irgendwie geschmacksneutral.“ Niemals fehlen dürfe die Fähigkeit zum Kompromiss. „Am Ende sollen viele gemeinsam am Tisch sitzen und sagen können: So schmeckt unsere Demokratie.“