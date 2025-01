Zoe Wees, 22, Sängerin, ist schnell reisemüde. „Ich finde Reisen immer so anstrengend“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Wees trat nach ihrem Durchbruch mit dem Lied „Control“ 2020 in Deutschland, aber auch in New York, Los Angeles, Chicago und Tokio auf. Das viele Reisen genieße sie jedoch nicht. „Und für mich ist das viel schöner, dann zu Hause zu sein, wenn ich kann“, sagte Wees. Dort tue sie gern so, als sei sie gar nicht weg gewesen. „Einfach so weitermachen wie sonst zu Hause auch. Das bringt mich voll runter und gibt mir ein sicheres Gefühl.“