Wigald Boning, 58, Comedian, feiert sein 1000-tägiges Amphibien-Dasein. Seit mehr als zweieinhalb Jahren badet er täglich bei Wind und Wetter in einem Gewässer. Am tausendsten Tag muss er nun improvisieren: „Ich werde mich zwischen Lüneburg und Elmshorn befinden, weil wir auf Tournee sind“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem feiert er das Jubiläum in Begleitung seines Kollegen Bernhard Hoëcker , 55, der mit ihm ins kalte Wasser steigen will. „Das ist ein großes Geschenk, weil er bisher immer Ausflüchte gesucht und gefunden hat“, sagt Boning.

(Foto: Uwe Anspach/dpa)

Ruth Moschner, 48, Moderatorin, setzt sich für vielfältige Haarprachten ein. Auf Instagram postete Moschner Bilder von sich mit den verschiedensten Frisuren, darunter auch ein Bild aus ihrer Kindheit, auf dem sie einen Kurzhaarschnitt trägt. Die Moderatorin will damit eine Botschaft in die USA senden. Im Bundesstaat Arkansas hatten zuletzt zwei republikanische Abgeordnete einen Gesetzentwurf präsentiert, der unter anderem Frisuren bei Minderjährigen unter Strafe stellen soll, die nicht dem Geschlecht des Kindes entsprechen. Gemeint sind wohl kurze Haare bei Mädchen, lange bei Jungen. Moschner schreibt: „Wer als Mädchen geboren wird, wird durch eine Frisur kein Junge oder umgekehrt.“

(Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa)

Will Smith, 56, US-Schauspieler und Rapper, liegt nun für die Ewigkeit neben seiner alten Schule. Philadelphias Bürgermeisterin Cherelle Parker hat am Mittwoch einen Abschnitt der 59. Straße neben der Overbrook High School nach Smith benannt. „Philly, ich liebe dich. Ich gehöre dir. Du gehörst mir“, sagte Smith laut der Nachrichtenagentur Associated Press bei der Zeremonie. Er erinnerte an seine Kindheit, in der seine Eltern ihm die Werte harter Arbeit und Bildung vermittelt hätten. Bekannt wurde Smith in den 1980er-Jahren zunächst als Rapper unter dem Namen „The Fresh Prince“, bevor er mit der Sitcom „Der Prinz von Bel-Air“ auch international zum Star wurde.

(Foto: Ying Tang/IMAGO/NurPhoto)

Christian Streich, 59, Fußballtrainer a. D., offenbart seinen Sinn für Belletristik. Bei der Literaturmesse Lit.Cologne präsentierte der ehemalige Coach des SC Freiburg Bücher, die für ihn eine große Bedeutung hätten. Darunter sind „Elf Freunde müsst ihr sein“ von Sammy Drechsel, „Moby Dick“ von Herman Melville und „Blutbuch“ von Kim de l’Horizon, das 2022 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Auf der Messe berichtete er zudem von Reisen, die er seit seinem Aus als Trainer unternommen habe. Mit einem Freund sei er von Freiburg nach Bilbao geradelt, eine Strecke von gut 1200 Kilometern.