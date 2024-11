Victoria Beckham , 50, Sängerin und Designerin, möchte sich für die „Leute“-Rubrik der SZ uninteressant machen. „Wir haben herausgefunden, wie wir uns diskret verhalten können, und das ist genau die Art und Weise, wie wir unser Leben im Moment führen wollen“, sagte sie dem Magazin Harper’s Bazaar . „Ich denke, dass es früher Spaß gemacht hat, auszugehen und von Paparazzi gejagt zu werden, wenn man die Bond Street hinunterging – und man zog sich in dem Wissen an, dass das passieren würde“, sagte Beckham. „Das will ich nicht mehr.“ Victoria Beckham ist seit 1999 mit dem früheren Fußballer David Beckham , 49, verheiratet.

(Foto: Victoria Jones/dpa)

William, 42, Prinz, muss beim Blick an sein Handgelenk an seine Tochter denken. Bei einem Besuch in Südafrika trug er ein Freundschaftsarmbändchen mit dem Schriftzug „Papa“. Seine Tochter Prinzessin Charlotte, 9, habe es gemacht, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Vor allem die Fans von US-Superstar Taylor Swift, 34, haben selbstgemachte Freundschaftsbändchen wieder populär gemacht. Sie tauschen sie bei Konzerten gerne untereinander. William hatte mit seinem Nachwuchs im Sommer ein Konzert der Sängerin im Londoner Wembley-Stadion besucht. Derzeit ist der älteste Sohn von König Charles III. in Südafrika, um einen Umweltpreis zu verleihen.

(Foto: Gerald Matzka/dpa)

Jan Hofer, 74, ehemaliger Nachrichtenmoderator, hat keine Lust mehr aufs Festland. „Alles ist heller, leichter, entspannter als in Deutschland“, sagte er der Bunten. Dem Magazin zufolge lebt Hofer mittlerweile das ganze Jahr über mit seiner Frau Phong Lan auf der spanischen Insel Mallorca. „Der Gedanke war nicht neu, denn ich hatte seit 35 Jahren ein Apartment auf der Insel und liebe den Lifestyle hier“, sagte er. Hofer hatte sich Ende August als Moderator der „RTL Direkt“-Abendnachrichten verabschiedet. Zuvor hatte er bis 2020 jahrzehntelang die ARD-„Tagesschau“ präsentiert. „Meine Frau liebt das Leben auf Mallorca jetzt mindestens so sehr wie ich. Sie möchte hier nicht mehr weg und auch Henry ist superhappy“, sagte Hofer mit Blick auf den gemeinsamen Sohn, der Ende 2015 zur Welt kam.

(Foto: Michael Bahlo/dpa)

Wolfgang Joop, 79, Modeschöpfer, liebt die Last. „Ich stöhne nicht über Arbeit. Ich bin lieber überbeschäftigt als unterbeschäftigt“, sagte er dem Zeit-Magazin. Arbeit sei „besser als eine Kopfschmerztablette“. Er habe aber Angst davor, „dass das Alter zum zentralen Alltagsthema wird. Dieses Verletzbare, das Gefühl, da geschieht was mit mir, was ich nicht kontrollieren kann und was ich nicht kenne. Man ist ja schließlich das erste Mal alt“. Der 80. Geburtstag des Modeschöpfers ist am 18. November.