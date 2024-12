(Foto: Jae C. Hong/dpa)

Billy Crystal, 76, Schauspieler, fühlte sich von einer anderen Hollywood-Größe eingeschüchtert. Im Podcast „Sunday Sitdown with Willie Geist“ erzählt er, dass er Regisseur Martin Scorsese als Dozent an der New York University einst „sehr beängstigend“ fand. „Langer Bart, Oma-Brille und Haare bis zu den Schultern“, Scorsese habe wie „jeder“ Ende der Sechziger in New York City ausgesehen. Als Dozent sei er streng gewesen und habe hinter den Studierenden gestanden, während sie ihre Filme schnitten. „Er sagte: ‚Warum hast du das so gefilmt? Nimm eine weite Einstellung, Howard Hawks hat immer eine Totale verwendet.‘“ Noch heute habe Scorsese dem Schauspieler zufolge diese Ausstrahlung.

(Foto: Dimitris Legakis/dpa)

William, 42, Prince of Wales, spielt Darts in einem Pub – aber nicht in seiner Freizeit, sondern als Teil seines Jobs. Um für seinen neuen Umwelt-Dokumentarfilm „The Earthshot Report“ Werbung zu machen, traf er sich mit Hannah Waddingham, 50, Schauspielerin, im Freizeitpark Alexandra Palace im Norden von London. Dort wird gerade die Weltmeisterschaft im Darts ausgetragen. In einem Video auf Instagram ist zu sehen und zu hören, wie die beiden mit Gläsern anstoßen und William laut lacht. Nebenbei plaudern sie über das Umweltschutz-Engagement des britischen Thronfolgers.

(Foto: Richard Shotwell/dpa)

Yvette Nicole Brown, 53, Schauspielerin, spendet alleinstehenden Frauen Trost. Am vergangenen Wochenende hat sie geheiratet und will mit ihrem „Happy End“ nun anderen Mut machen, bei der Sehnsucht nach dem „Brautmoment“ geduldig zu bleiben, sagte sie im Interview mit dem People-Magazin. Brown hält die Hochzeit mit ihrem Mann Anthony Davis für einen „inspirierenden Moment“ für andere, weil sie „in einem bestimmten Alter“ sei. Brown und Davis waren in ihren Zwanzigern zunächst Freunde gewesen und hatten sich dann aus den Augen verloren, wie die Schauspielerin im Dezember 2023 in der Sendung „The View“ berichtet hatte. Sie fanden wieder zusammen, als Davis sich 2021 nach dem Tod von Browns Mutter bei ihr meldete. Die Schauspielerin rät Singles, nichts zu überstürzen: „Wenn er der Richtige ist, gibt es kein Chaos und keine Verwirrung.“