Verona Pooth , 58, vielseitige Medienprominente, reicht ihre abgetragene Kleidung innerhalb der Familie weiter. Wie Diego Pooth, 22, einer der beiden Söhne, jetzt der Bild erzählte , landet ein Großteil der aussortierten Sachen bei seiner Freundin Louisa Büscher, 23, wie etwa ein alter Pyjama seiner Mutter. „Das war das Härteste“, sagte er dem Bericht zufolge. Er habe seine Freundin gebeten: „Bitte zieh das aus! Das Teil musste sofort weg.“ Manchmal sortiere er aber auch selbst heimlich aus: „Irgendwie verschwinden die Sachen auch wieder. Komisch!“ Er erkenne die Kleidungsstücke seiner Mutter sofort. „Wenn da eine glitzernde Hose dabei ist, weiß ich direkt: Die ist von meiner Mutter.“ Denn seine Freundin kleide sich eigentlich konservativer.

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Paris Hilton, 45, Sängerin und Medienberühmtheit, ist froh, dass ihre frühere Schule geschlossen worden ist. Dafür habe sie „gekämpft und gebetet“, schrieb Hilton auf Instagram. Dem Privatinternat Provo Canyon School in Springville im US-Bundesstaat Utah wurde Medienberichten zufolge die Lizenz entzogen, unter anderem wegen mangelnder medizinischer Versorgung der Schüler. Hilton hatte schon vor Jahren öffentlich gemacht, dass sie in ihrer Jugend Missbrauch und Gewalt in der Schule erlebt habe. Hilton dankte Betroffenen, die sich über Jahre hinweg „mutig“ zu Wort gemeldet hätten. Endlich würden die Kinder dort herausgeholt werden. Dies sei „ein starker Schritt zum Schutz zukünftiger Generationen“. Im Kongress in Washington hatte sie wiederholt bessere Kontrollen und Schutzmaßnahmen für Jugendliche in solchen Einrichtungen gefordert. „Das kleine Mädchen in mir, dem gesagt wurde, dass man ihm nie glauben würde, fühlt sich heute so bestätigt“, sagte sie der US-Zeitschrift People.

Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Katy Perry, 41, Popstar, findet Stuttgart zum Hüpfen schön. In einer Instagram-Story veröffentlichte die Sängerin ein Video, das sie fröhlich springend vor dem Neuen Schloss in Stuttgart zeigt. Zusammen mit Crew-Mitgliedern tanzte sie zu ihrem neuen Song „Watch It Burn“, der Ende Juni veröffentlicht wurde. Am Mittwochabend trat Perry bei den Jazz Open auf. Ob ihr Partner, der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau, 54, mit nach Stuttgart reiste, blieb zunächst unklar. Lokale Medien hatten spekuliert, er habe die Sängerin ins Schwabenland begleitet.

Oliver Petszokat mit seiner Frau Pauline. Georg Wendtl/dpa

Oliver Petszokat, 47, Schauspieler, der unter dem Namen Oli P. bekannt wurde, kehrt zu seiner ersten Wirkungsstätte zurück. Nach 27 Jahren spielt er wieder in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ), teilte der Sender mit. „Es fühlt sich absolut großartig an, wieder zurück am Set zu sein und die alte GZSZ-Luft zu schnuppern. Nach fast drei Jahrzehnten wieder hierzustehen, löst eine wahnsinnige Nostalgiewelle in mir aus“, wird Petszokat in der Mitteilung zitiert. „Ich freue mich riesig darauf, sowohl alte Bekannte als auch neue Kollegen zu treffen und den Fans in den kommenden Folgen etwas ganz Besonderes zu bieten.“ Von 1998 bis 1999 spielte Petszokat die Rolle des „Ricky Marquardt“. Ob er nun erneut als dieser auftritt oder als neue Figur auftaucht, hält der Sender bislang geheim.