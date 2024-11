Ursula von der Leyen, 66, Ärztin, hat Erste Hilfe geleistet. Auf einem Flug von Zürich nach Brüssel bekam ein Passagier gesundheitliche Probleme, wie zuerst das Schweizer Newsportal 20 Minuten berichtete. Als die Crew nach jemandem mit medizinischen Fachkenntnissen an Bord suchte, habe sich von der Leyen gemeldet. In Brüssel sei der Patient an einen Notarzt übergeben worden. Die Ärztin, die derzeit als Präsidentin der Europäischen Kommission arbeitet, befand sich auf dem Rückweg von Rio de Janeiro, wo sie am G-20-Gipfel teilgenommen hatte, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte den Zwischenfall.