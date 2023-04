Udo Lindenberg, 76, Sänger, ist "geflasht" von seinem Erfolg. Der Hamburger Musiker ist mit dem Song "Komet" gemeinsam mit Deutschrapper Apache 207 in den Single-Charts so erfolgreich wie nie zuvor in seiner Karriere. Der vor mehr als zehn Wochen veröffentlichte Song ist der Plattenfirma Warner Music zufolge mittlerweile die am längsten an der Spitze der Deutschen Charts platzierte deutschsprachige Single seit 16 Jahren. "Ich bin geflasht, wir sind alle sehr geflasht", sagte Lindenberg. "Komet" ist laut Warner Music schon mehr als 100 Millionen Mal gestreamt worden.

Britney Spears, 41, Sängerin, hat ein Buch geschrieben. Die US-Amerikanerin und ihr Ghostwriter, der Journalist Sam Lansky, seien fertig mit der Biografie, das Buch werde im Herbst erscheinen, meldet Page Six. "Britneys Buch ist eine Geschichte des Triumphs", zitiert das Promi-Portal einen Insider. Es gehe um ihre Kindheit, ihre Beziehung zu Justin Timberlake und die Vormundschaft durch ihren Vater. "Es ist auch eine Geschichte des Überlebens, wie sie es aus der lähmenden Vormundschaft herausschaffte und wie sie ihr Glück mit ihrem Ehemann Sam Ashgari fand." Der Titel ist demnach noch nicht bekannt.

Beatriz Flamini, 50, Bergsteigerin und Höhlenforscherin, hat mehr als ein Jahr unter der Erde verbracht. 500 Tage lebte die Spanierin freiwillig in vollkommener Isolation. Unter großem Medienrummel verließ Flamini nun die zirka 70 Meter tief gelegene Höhle im Gebiet Costa Tropical in der südspanischen Provinz Granada. Mit Sonnenbrille und Helm geschützt und breitem Lächeln im Gesicht kletterte sie aus dem Loch und kündigte an, erst mal duschen zu wollen. In einem kurzen Statement bezeichnete sie die Erfahrung als "ausgezeichnet". Nach ihren Angaben hatte Flamini seit Beginn des auf Video festgehaltenen Experiments im November 2021 überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt. Sie hatte keine Uhr und kein Telefon dabei und verfügte nur über einen Laptop, mit dem sie Informationen an die Außenwelt habe senden, aber nicht empfangen können. Forscher verschiedener Disziplinen haben das Projekt "Timecave" geleitet und begleitet und wollen untersuchen, ob die vollkommene Isolation zu neuropsychologischen und kognitiven Veränderungen geführt hat. Nach Angaben der spanischen Forscher hat Flamini den "Weltrekord" der Italienerin Christine Lanzoni gebrochen, die 2007 genau 269 Tage in einer Höhle verbracht habe.

Kelly Clarkson, 40, Sängerin, verarbeitet Beziehungsstress musikalisch. In der Nacht auf Freitag hat Clarkson zwei neue Songs veröffentlicht, die Teil ihres Albums "Chemistry" sind, das am 23. Juni erscheinen soll und sich Medienberichten zufolge mit ihrer Trennung von Brandon Blackstock auseinandersetzt. Auf Instagram schrieb die Musikerin, sie habe direkt zwei Lieder herausgebracht, "weil ich nicht nur einen Song veröffentlichen wollte, der ein ganzes Album oder eine ganze Beziehung repräsentiert." Clarkson war seit 2013 mit Brandon Blackstock, 46, verheiratet, das Paar hat zwei Kinder und gab 2020 seine Trennung bekannt.