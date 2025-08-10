Tom Brady , 48, ehemaliger Footballspieler, sieht einen Bierdosensturm auf sich zukommen. Als erster ehemaliger Spieler der New England Patriots erhielt die Quarterback-Legende eine eigene Statue vor dem Stadion des NFL-Teams. Das jahrelang erfolgreichste Team der National Football League ehrte den 48-Jährigen für seine sechs Super-Bowl-Siege als Spielmacher der Patriots. Bei der Enthüllung am Freitag scherzte Brady, die fünf Meter hohe Bronzestatue sei nicht nur etwas für die Patriots-Fans: „Sie gibt auch den Jets-Fans (Die New York Jets sind große Rivalen der Patriots, Anm. d. Red.) etwas, auf das sie ihre Bierdosen werfen können, wenn sie aus dem Stadion kommen.“

(Foto: Scott A Garfitt/Invision/dpa)

Catherine Zeta-Jones, 55, britische Schauspielerin, singt nur mit vorherigem Risiko-Assessment. Sie würde zwar gern wieder in einem Musical mitspielen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in London, sei da aber vorsichtig. „Mit Musicals ist es so eine Sache. Was die meisten Leute vielleicht nicht wissen: Wenn Musicals gut sind, sind sie sehr gut. Wenn sie schlecht sind, sind sie grauenvoll, furchtbar.“ Für ihre Rolle im Muscial-Film „Chicago“ erhielt die gebürtige Waliserin 2003 einen Oscar. In Tim Burtons Netflix-Kultserie „Wednesday“, einem Ableger der „Addams Family“ über die Schülerin Wednesday Addams, spielt Zeta-Jones die Mutter Morticia und darf in ihrer Rolle auch häufiger singen.

(Foto: Bernd Thissen/dpa)

Gil Ofarim, 42, Musiker, sieht sich ungewöhnlichen Liebesbekundungen ausgesetzt. Ofarim heiratete am Samstag im Seeschloss Monrepos im baden-württembergischen Ludwigsburg. Es ist seine zweite Ehe. Die Bild-Zeitung veröffentlichte ein Foto, bei dem die in weiß gekleidete Braut dem Musiker mit ernstem Gesicht einen Mittelfinger vors Gesicht hält. Die genauen Hintergründe der Szene sind bislang leider unbekannt. Ofarim gab im April sein Comeback auf der Bühne. Der Musiker hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben, vor Gericht dann aber gestanden, dass die Vorwürfe nicht stimmten. Er musste als Auflage einen Geldbetrag von 10 000 Euro zahlen.

(Foto: Carlos Barria/Reuters)

Petunia, 2, haarloser Bulldoggen-Mischling, ist offiziell der „hässlichste Hund der Welt“. Kurze Stummelbeinchen, Glubschaugen und ein faltiges Gesicht, diese wenig schmeichelhaften Attribute haben Petunia beim Traditionswettbewerb „World’s Ugliest Dog“ am Freitagabend in Santa Rosa, Kalifornien, zum Sieg verholfen. Besitzerin Shannon Nyman aus dem US-Bundesstaat Oregon nahm strahlend ein Preisgeld von 5000 Dollar (etwa 4300 Euro) entgegen. Jinny Lu, ein fünfjähriger Mops mit schief heraushängender Zunge, belegte den zweiten Platz. Man wolle sich bei dem Wettbewerb nicht über die „hässlichen“ Hunde lustig machen, sondern vielmehr ihre liebenswerten und schönen Seiten herausstellen, erklärten die Organisatoren. Mit der Aktion wird auch dazu aufgerufen, ausgesetzten Tieren ein neues Zuhause zu geben.