Tom Beck, 47, Schauspieler, lässt die Hauptstadtbewohner nach seinem Mountainbike suchen. „Ich bin sehr traurig“, sagte er in einer Instagram-Story. „Mein Fahrrad ist weg.“ Die Hoffnung es vom Dieb zurückzubekommen, hat er noch nicht aufgegeben: „Vielleicht wollte derjenige ja nur eine kleine Spritztour machen.“ Er bat Berlinerinnen und Berliner, die Augen offenzuhalten und sich zu melden, falls sie „dieses sehr auffällige neongrüne Bike“ irgendwo sehen. Das Fahrrad habe er an Ostern 1993 von seinen Eltern geschenkt bekommen. 32 Jahre habe es ihn „fast unfallfrei durch die Lande gebracht“, schrieb Beck bei Instagram . Das Rad habe längere Aufenthalte in den Großstädten München, Köln und acht Jahre Berlin überstanden – bis jetzt.

(Foto: Henning Kaiser/Henning Kaiser/dpa)

Carolin Kebekus, 45, Komikerin und Mutter, scheitert am Überfluss. Sie hat eigenen Angaben zufolge zu viele Fotos von ihrem Kind gemacht, als dass sie ein Fotoalbum zusammenstellen könnte. „Ich verzweifle daran“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Ich hab’ gedacht, ich mache zum ersten Geburtstag ein Album vom ersten Jahr. Und dann habe ich angefangen, aber dann hatte ich schon nur von der Geburt mehr als 200.“ In ihrer eigenen Kindheit sei das alles völlig anders gewesen, da habe ihre Mutter einfach sämtliche vorhandenen Bilder eingeklebt. „36 Bilder umfasste der große Film, 24 der kleine. Da konnte man froh sein, wenn man überhaupt irgendwo drauf war.“

Nana, 34, K-Popstar, hat ihr Zuhause mit Körpereinsatz verteidigt. Mehreren Medienberichten zufolge hat die südkoreanische Sängerin bei sich zu Hause einen Einbrecher überwältigt. Polizeiangaben zufolge ist in der Nacht zu Samstag ein Mann in das Haus der südkoreanischen Sängerin in einem Vorort von Seoul eingebrochen. Nana und ihre Mutter hätten den Einbrecher in einem körperlichen Kampf überwältigt. Der Mann sei anschließend festgenommen worden. Die beiden Frauen seien verletzt worden, Nanas Mutter hatte vorübergehend das Bewusstsein verloren, und würden jetzt im Krankenhaus behandelt.

(Foto: HANDOUT/AFP)

Leo XIV., 70, Papst, könnte jetzt auch beim Basketballspielen identifiziert werden. Bei einer Audienz im Vatikan überreichte ihm US-Regisseur Spike Lee, 68, ein Trikot der US-Basketballliga NBA. Über der großen Rückennummer 14 ist in englischer Sprache „Pope Leo“ zu lesen. Lee gilt als großer Basketball-Fan, der Papst allerdings als leidenschaftlicher Tennisspieler.

(Foto: Georg Wendt/Georg Wendt/dpa)

Ina Müller, 60, Sängerin, will sich nicht mehr an alte Liebesschwüre erinnern. Alte Liebesbriefe entsorgt sie. Damit wolle wie sich auf ihren Tod vorbereiten, sagte sie in der Radio-Bremen-Talkshow „3nach9“. „Gibt es etwas noch Deprimierenderes, als mit 80 im Schaukelstuhl zu sitzen und sich durchzulesen, wie geil das Leben mal war?“ In ihrem neuen Album beschäftigt sich die Musikerin mit dem Thema Tod. Sie hatte auch angekündigt, demnächst Mitglied in einem Verein für Sterbehilfe zu werden.