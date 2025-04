Tobias Schlegl , 47, Moderator und Notfallsanitäter, will Leser mit seinen Wunden beeindrucken. Während der Wanderung auf dem Jakobsweg, über die er das Buch „Leichtes Herz und schwere Beine“ geschrieben hat, habe er jeden Tag die Blasen an seinen Füßen fotografiert. „Ins Buch haben die Fotos es ja leider nicht geschafft“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Das hat meine Lektorin glücklicherweise verhindert.“ Diese Fotos will er aber nun dem Publikum auf seiner Lesereise präsentieren. „Es darf dann abstimmen, ob ich die Fotos zeigen soll oder nicht.“ Fast 40 Tage lang ist Schlegl zusammen mit seiner Mutter mehr als 700 Kilometer über den Jakobsweg gelaufen.

Inka Bause, 56, TV-Moderatorin, wünscht sich von ihren Schlagermusik-Kollegen mehr Haltung. „Ich erwarte von großen Stars in unserer Branche mehr Position“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf das politische Geschehen. Sie selbst hatte viel Ablehnung von ihren Fans auf Instagram bekommen, als sie dort kurz vor der Bundestagswahl vor der AfD gewarnt hatte. „Ich hab’ meine Meinung – andere können auch ihre Meinung haben.“ Sie versuche, auf die Menschen zuzugehen und ihnen Mut zu spenden – etwa bei ihren Konzerten. „Für mich ist es wichtig, mit den Leuten zu reden. Und vielleicht den einen oder anderen Blau-Wähler zu überzeugen“, sagte Bause. „Man sollte die sozialen Netzwerke nicht nur nutzen, um seine eigenen Produkte, Lippenstift und Klamotten zu promoten.“

David Schwimmer, 58, Schauspieler, hat sich dem Kultstatus entzogen. Nach eigenen Angaben hat er die Sitcom „Friends“, mit der er in den 1990er-Jahren berühmt wurde, selbst nicht geschaut. „Ich habe die Sendung nie gesehen, nachdem wir sie beendet hatten“, sagte der Schauspieler im Podcast „Making A Scene“. Für ihn sei „Friends“ nach Drehschluss erledigt gewesen: „Ich habe es getan, jetzt mache ich weiter. Ich schaue es mir nicht noch einmal an.“ Seine Beziehung zur Serie und zum Intro-Lied „I’ll be there for you“ änderte sich aber durch seine Tochter. „Mit neun Jahren fand mein Kind die Serie und begann, sie zu schauen“, erzählte er. Während er Frühstück gemacht habe, habe er ihr Lachen gehört. „Meine ganze Beziehung zu dem Song und zur Serie veränderte sich.“