Detailansicht öffnen (Foto: Monika Skolimowska/dpa)

Kristen Stewart, 34, Schauspielerin, will sich mit leisen Tönen Gehör verschaffen. „Es ist immer so lautstark“, sagte die US-Amerikanerin der dpa über Selbstbefriedigungsszenen in Filmen, dazu imitierte sie übertriebene Stöhngeräusche. In ihrem neuen Film „Love Lies Bleeding“ masturbiert ihre Figur in einer Szene ganz unaufgeregt – und macht dabei auch keine Geräusche. Das Filmteam habe nachträglich noch damit experimentiert, Stöhngeräusche hinzuzufügen, erzählte Stewart. „Aber dann meinte ich: ,Nein, das können wir nicht tun. Das ist verdammt falsch.‘“

Detailansicht öffnen (Foto: Bianca De Marchi/dpa)

Chris Hemsworth, 40, Superheld, hat keine Angst vor Riesenspinnen. Der australische Schauspieler postete auf Instagram ein Video, das ihn bei einer Begegnung mit einem durchaus langbeinigen Exemplar zeigt. „Schau dir das an“, staunt Hemsworth und erschrickt („Jesus!“) dann doch ein wenig, als die Spinne in ihrem Netz eine schnelle Bewegung macht. Hemsworth ist aus Superheldenfilmen wie „Thor“ bekannt.