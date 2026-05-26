Taylor Swift , 36, Sängerin, will offenbar die Gästeliste für ihre Hochzeit klein halten. Wie die britische Daily Mail berichtet , soll sich eine eingeladene Person anonym darüber beschwert haben, dass sie keine Begleitperson mitbringen dürfe. „Was soll ich denn machen? Allein hingehen? Das ist total peinlich“, wird die Frau zitiert. Sie wisse deshalb noch nicht, ob sie tatsächlich zur Hochzeit gehen werde. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich dort viele Leute kenne. Ich meine, tut mir leid, aber ich bin nicht befreundet mit Gigi und Bella Hadid.“ Taylor Swift ist seit dem vergangenen Sommer mit Travis Kelce, 36, Football-Star verlobt. Medienberichten zufolge ist die Hochzeit in diesem Sommer geplant, wann genau, ist aber nicht bekannt.

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Steffi Kühnert, 63, Schauspielerin, will nicht in die Frührente und fordert deshalb mehr Rollen für ältere Frauen. „Man ist heute mit 63 nicht mehr so, wie meine Urgroßmutter mit 63 war. Das hat sich völlig geändert. Wir stehen alle im Leben, sind vital“, sagte sie der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). „Deshalb: Gebt uns Rollen!“ Grundsätzlich sei die Situation der Branche „sehr ernst“, sagte Kühnert. „Es wird immer schwerer, Jobs zu finden, um sich mit dem Beruf über Wasser halten zu können.“ Wer Leidenschaft, langen Atem und Talent habe, den würde sie niemals desillusionieren wollen. „Aber man sollte sich das im Vorfeld schon wirklich gut überlegen“, sagte sie auch im Hinblick auf den Nachwuchs. Man müsse zudem lernen, Kritik oder Absagen nach Castings nicht zu persönlich zu nehmen.

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Harald Krassnitzer, 65, Schauspieler und noch Tatort-Kommissar, ist froh, seiner eigenen Verwesung zuvor gekommen zu sein. Zum Jahresende gibt er sein Alter Ego, den österreichischen Tatort-Kommissar Moritz Eisner, auf, verspürt aber bislang keinen Abschiedsschmerz. „Ich wüsste nicht, warum, denn ich habe ja alles gehabt. Und du kannst dich an nichts festhalten“, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Das Aufhören hat eine schöne, wohltuende Energie.“ Es sei immer gut, wenn man selbstbestimmt etwas tue und nicht ständig höre: „Und wie viel wollt ihr denn noch machen?“ Als er seine Kollegin Adele Neuhauser, 67, die Eisners Kollegin Bibi Fellner spielt, ihre Entscheidung kundgetan haben, hätten das auch enge Freunde und Bekannte bedauert. „Und dann kam: Aber wisst ihr denn schon, wer die Neuen sind? Und damit war vollkommen klar, dass unser Verwesungszustand bereits begonnen hat – und zwar noch bevor wir unter der Erde waren.“

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Teresa Weißbach, 45, Schauspielerin und Wahl-Berlinerin, vermisst in der Hauptstadt das Erzgebirge. Es ziehe sie immer wieder dorthin zurück, weil nicht nur ihre Eltern dort lebten, sondern auch viele Freunde und Bekannte, die sie regelmäßig besuche, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur dpa. „Von daher ist diese Verbindung nie wirklich abgebrochen. Ich brauche es sogar regelmäßig, den Boden meiner Heimat zu betreten.“ Das Erzgebirge bleibe für sie etwas sehr Eigenes, was Besonderes. „Ich mag diese Bodenständigkeit, die große Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft. Und wenn ich lange nicht da bin, merke ich erst mit etwas Abstand, wie sehr mich meine Region geprägt hat.“