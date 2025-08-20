Claudia Effenberg , 59, Moderatorin, und Stefan Effenberg , 57, ehemaliger Fußballprofi, sagen: Aller guten Dinge sind drei. Schon zweimal hat sich das Paar das Jawort gegeben. Für dieses Jahr planen sie Hochzeit Nummer drei. Das Ex-Model sagte der Bild -Zeitung : „Der große Wunsch kam von Stefan.“ Sie habe sofort Ja gesagt – „aber wenn, nur in Weiß“. Im Dezember 2023 hatte Claudia Effenberg eine lebensbedrohliche Lungenembolie erlitten. Der Schock inspirierte Stefan Effenberg dazu, ein drittes Mal um die Hand seiner Frau anzuhalten. Die beiden sind seit 2002 ein Paar. Hochzeit Nummer eins feierten sie 2004 in Florida, dort frischten sie ihr Eheversprechen 2014 auf. Für die Planung der nächsten Feier sei der ehemalige FC-Bayern-Spieler zuständig, sagte Claudia Effenberg. Sie werde ihr Hochzeitskleid selbst designen, Modell „Prinzessinnenkleid“.

(Foto: Jens Kalaene/dpa)

Felix Lobrecht, 36, Comedian, hat einen Zwilling. Von diesem Mittwoch an können Fans seine Wachsfigur im Madame Tussauds Berlin besichtigen, fotografieren, umarmen und Ähnliches. In der neuen Folge seines Podcasts „Gemischtes Hack“ erzählt er seinem Moderatorenkollegen Tommi Schmitt, 36, vom Entstehungsprozess der Figur, Madame Tussauds teilte auf Instagram ein Video vom „Sitting“. Dabei wurde Lobrecht mehr als vier Stunden lang genauestens vermessen und fotografiert. Im Video witzelt der Comedian: „Wenn ich ein T-Shirt trage, dann ist mir schon wichtig, dass das Eightpack rauskommt.“

(Foto: Markus Scholz/dpa)

Gloria Gaynor, 81, Sängerin, geht jeden Sonntag in die Kirche, zur Not auch virtuell. Die „I Will Survive“-Sängerin erzählte der Zeitschrift Bunte, dass sie sich, wenn sie auf Reisen sei, sonntags notfalls eine Online-Predigt anschaue. Der Glaube helfe ihr durch alle Höhen und Tiefen, „wenn ich eine Entscheidung treffen muss oder wenn ich Menschen treffe“. Auch ihre Hochzeit im Jahr 1979 fand weniger aus Liebe, als eher aus religiösen Gründen statt: Als sie von der Bühne stürzte, operiert werden musste und ihre Wohnung verlor, kam sie bei ihrem damaligen Manager Linwood Simon unter. Da sie dazu erzogen worden sei, nicht mit einem Mann zusammenzuleben, mit dem sie nicht verheiratet sei, habe er sie geheiratet. Die Ehe wurde 2005 geschieden. Aktuell sei sie Single, sagte sie, sei aber „offen für was auch immer Gott für mich bereithält. Ich fühle, irgendetwas wird kommen, aber Gott mag es, uns hin und wieder zu überraschen“.

(Foto: Lewis Joly/Invision via AP/dpa)

Heidi Klum, 52, Model, trägt kein Prada. Bei einem Überraschungsauftritt am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“ in New York war sie stattdessen zunächst in einen schwarzen Anzug mit Oversize-Blazer und weit aufgeknöpfter Bluse gekleidet, wie unter anderem die Zeitschrift Gala berichtete. Danach zog sie sich in ein violettes Kleid der Designerin Maria Lucia Hohan um. Seither wird spekuliert, dass Klum erneut eine Gastrolle übernimmt. Im ersten Teil von „Der Teufel trägt Prada“ spielte sie sich selbst und saß bei einer Modenschau neben Meryl Streep, 76. Die Schauspielerin spielt in beiden Teilen die Chefredakteurin des Fashion-Magazins Runway, Miranda Priestly.