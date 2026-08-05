Simone Thomalla , 61, Schauspielerin, lässt sich durch einen Werkzeugkoffer beeindrucken. An ihrem Partner, dem Bauunternehmer René Marchand, liebe sie, „dass ich bei ihm einfach ich sein kann“, sagte sie der Zeitschrift Bunte . Sie finde es ziemlich attraktiv, dass er alles reparieren könne – das kenne sie so nicht. „Er ist die Sorte Mann, die alles kann!“ Im Hinblick auf ihre vergangenen Beziehungen sagte sie: „Es muss jemanden da oben geben, der beschlossen hat: Der Beste kommt zum Schluss.“ In der Vergangenheit habe sie zwar erschütternde Enttäuschungen erlebt. „Aber sie haben mich nicht hart gemacht.“ Lieber werde sie noch einmal enttäuscht, „als dass ich aufhöre, an die Liebe zu glauben“. Andre Vetters habe ihr „die wunderbarste Tochter der Welt geschenkt“. Mit Sven Martinek verbinde sie bis heute eine sehr enge Freundschaft und mit Rudi Assauer habe sie eine „wilde, großartige Zeit“ gehabt.

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Reese Witherspoon, 50, Schauspielerin, lernt jetzt Deutsch. Der Grund für das plötzlich erwachte Interesse an einer neuen Sprache soll ihr Partner, der deutsche Private-Equity-Investor Oliver Haarmann, 58, sein, mit dem sie seit etwa zwei Jahren zusammen sein soll, schreibt die Bild-Zeitung. Dem Bericht zufolge soll Haarmann von diesem Liebesbeweis „komplett überwältigt“ sein. Bei der Premiere der Serie „Elle“ in New York sollen Witherspoon und Haarmann das erste Mal offiziell als Paar auf dem roten Teppich aufgetreten sein. Im März 2023 gab die Schauspielerin die Scheidung von Schauspieler Jim Toth bekannt. Das Paar war fast zwölf Jahre verheiratet und hat einen gemeinsamen Sohn. Außerdem hat Witherspoon zwei Kinder aus ihrer Ehe mit dem Schauspieler Ryan Philippe. Auch Haarmann hat zwei Kinder aus einer früheren Ehe.

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Marc Dumitru, 40, Schauspieler, hat Küchengeräte genutzt, um seinen Sohn zu beruhigen. „Als unser Sohn noch ganz klein war und extrem schlecht schlief, hat uns manchmal nur noch die Dunstabzugshaube geholfen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben sie angemacht und sind manchmal bis zu zwei Stunden lang mit ihm in der Trage vor der laufenden Dunstabzugshaube auf und ab gelaufen.“ Diese spezielle Methode sei erfolgreich gewesen – das Kind habe dann einschlafen können. Er wisse aber, dass sie auf Außenstehende seltsam wirken könne. „Das klingt verrückt, stundenlang um eine laufende Dunstabzugshaube laufen“, sagte Dumitru. „Aber Eltern machen solche Dinge.“

Friso Gentsch/dpa

Isabell Werth, 57, Olympiasiegerin im Dressurreiten, findet Trost bei ihren Pferden. Nach dem Tod ihres langjährigen Lebensgefährten im vergangenen Herbst seien ihr die Tiere noch wichtiger geworden. „Die Beschäftigung mit den Pferden hat mir emotional schon immer ganz viel gegeben. Daraus schöpfe ich Kraft und Energie. Die Tiere sind meine Tankstelle, wenn man so will“, sagte sie der Zeitschrift Bunte. Sie habe für ihre Arbeit, den Sport und ihren 16-jährigen Sohn funktionieren müssen. „Er hat einen Anspruch darauf, eine Mutter zu haben, auf die er zählen kann – und auch auf ein unbeschwertes Leben, soweit das überhaupt möglich ist, wenn man seinen Vater so früh verliert“, sagte sie. Für ihr Leben wünscht sich Werth vor allem „ganz viel Gesundheit und dass ich noch ganz lange das machen kann, was ich liebe und worin ich erfolgreich bin: Die Pferde und die Reiterei sind mein Lebenselixier und tun mir gut“.