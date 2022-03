Aurora Ramazotti, 25, italienisch-schweizerische Promi-Tochter, mag ihre Eltern lieber getrennt. In einem Interview mit dem Fernsehsender Rai 2 antwortete sie auf die Frage nach einem möglichen Liebescomeback von Eros Ramazotti, 58, und Michelle Hunziker, 43: "Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es nicht passiert." Sie finde ihre Eltern "wunderbar, aber so wie ich sie kenne, sind sie völlig unvereinbar und würden sich gegenseitig erschöpfen". Sie könne sich nicht mehr an die Zeit erinnern, als die beiden noch ein Paar waren. Der italienische Sänger und die Schweizer Moderatorin hatten sich 2002 nach vier Jahren Ehe getrennt.

Kanye West, 44, US-Rapper, ist ausgeladen worden. Laut einem Bericht des People-Magazins darf der Musiker trotz fünfer Nominierungen nicht bei der Grammy-Verleihung am 4. April auftreten, Grund hierfür sei sein "bedenkliches Online-Verhalten". Vor wenigen Tagen war Wests Instagram-Account für 24 Stunden gesperrt worden, er soll den diesjährigen Grammy-Moderator Trevor Noah rasstisch beleidigt haben. In den sozialen Netzwerken überzog West zudem seine Ex-Frau Kim Kardashian und deren neuen Freund, Komiker Pete Davidson, immer wieder mit Hasstiraden. Kardashian hatte im Februar 2021 nach fast sieben Jahren Ehe die Scheidung eingereicht.

Silvio Berlusconi, 85, ehemaliger italienischer Ministerpräsident, hat geheiratet, ohne zu heiraten. Der Europaabgeordnete und seine Lebensgefährtin Marta Fascina, 32, hätten am Samstag eine "symbolische Hochzeit" gefeiert, bestätigte ein Sprecher von Berlusconis Partei Forza Italia. Zu der Feier in einer Villa nahe der norditalienischen Stadt Monza seien etwa 60 Gäste eingeladen gewesen, unter anderem Berlusconis Bruder, vier seiner fünf Kinder und Parteifreunde. Der zweifach geschiedene Berlusconi und die 53 Jahre jüngere Forza-Italia-Abgeordnete sollen seit mehr als zwei Jahren ein Paar sein.

Barbara Schöneberger, 48, Moderatorin, verortet sich selbst in der Spaßfraktion. "Wir leben in Zeiten, in denen es von morgens bis abends um existenzielle und kaum lösbare globale Konflikte geht. Da muss, finde ich, ab und zu Unterhaltung her, die einfach nur unterhält. Ob aus fatalistischen Gründen, als Gegenreaktion oder zur Ablenkung", sagte sie dem Spiegel. Mit ihrer Arbeit wolle sie auch nicht die Welt verbessern. "Ich glaube, dass wir uns auch Unterhaltung ohne erhobenen Zeigefinger gönnen können, selbst wenn es in den Augen mancher altmodisch erscheint." Ein Teil ihres Erfolgs liege auch darin, dass sie den Menschen keine Vorschriften mache. "Dieses permanente Belehren - mich nervt's."

Jenny Elvers und Marc Terenzi, 49 und 43, frisch Verliebte, befinden sich in der i-Phase. Sie hätten schon Kosenamen füreinander gefunden, "Baby, Honey, ... Hasi", sagte Terenzi in einem RTL-Interview. Elvers ergänzte: "Wenn man verliebt ist, dann ist man ... egal wie alt man ist, dann kommt dieses Teenagerding wieder durch, das ist auch schön." Die Schauspielerin und der US-Popmusiker, der von 2004 bis 2010 mit Sängerin Sarah Connor verheiratet war, waren sich im Januar bei Dreharbeiten in Thailand nähergekommen.