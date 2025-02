Selena Gomez , 32, Sängerin und Schauspielerin, bekommt Unterstützung durch ihren Ex-Freund Taylor Lautner , 33. „Eine tägliche Erinnerung an uns alle: Vergesst nie, wie schön ihr seid, sowohl von innen als auch von außen“, schrieb er in einer Instagram-Story . Dazu postete er zwei Fotos, die Selena Gomez bei den Screen Actors Guild Awards zeigen – eins aus diesem Jahr, eins aus dem vergangenen Jahr. In der Fotocollage sind auch Screenshots von abfälligen Kommentaren über ihre Figur zu lesen. „Es ist eine grausame Welt voller Hass“, schreibt Lautner. Man könne und solle es auch niemandem recht machen.

Logan Paul, 29, Wrestler, will eine Karte loswerden. Der US-Amerikaner kündigte auf Youtube an, seine „Pikachu Illustrator“-Karte zu verkaufen. Er selbst bezeichnet sie als „die beste Pokémon-Karte der Welt“. Lediglich 39 Exemplare soll es davon weltweit geben. Pauls Karte sei die einzige in einwandfreiem Zustand, was ihm sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde verschaffte. „Ich habe sie bei meinem Wrestle-Mania-Debüt mit in den Ring genommen, aber jetzt überlege ich, sie an die richtige Person abzugeben“, sagte er in dem Video. Der Wert des Sammlerstücks wird auf mehr als fünf Millionen US-Dollar geschätzt.

Adam Lambert, 43, Sänger, hat Angst, dass sich die Geschichte wiederholt. „Es ist beängstigend, was gerade passiert“, sagte er dem Magazin Variety. Das Broadway-Musical „Cabaret“, in welchem er derzeit einen Darsteller in einem Berliner Nachtclub der 1930er-Jahre spielt, sei daher gerade unglaublich relevant, sagte er. „Meiner Meinung nach sogar noch mehr als bei den Proben, die stattfanden, bevor die derzeitige Regierung ins Amt kam und bevor die Wahl schieflief.“ Mit dem Musical könne er dem Publikum jeden Abend „eine Art warnendes Beispiel“ geben, erklärte Lambert. Die Zuschauer sähen: „Hey, das kann passieren. Es kann außer Kontrolle geraten“, sagte Lambert.

Bruno Kant, 109, Priester, feiert in Hessen mit einer traditionellen Speise aus dem Schwarzwald. Aus Anlass seines 109. Geburtstags überreichten ihm am Mittwoch Messdiener und Einwohner des osthessischen Dorfs Löschenrod eine Schwarzwälder Kirschtorte, die mit einer 109 aus Schokolade verziert war. Kant sei nicht nur der älteste Mensch, der jemals im Kreis Fulda gelebt habe, sondern dürfte auch Deutschlands ältester Priester sein, berichtet die Fuldaer Zeitung. Als derzeit älteste Person der Welt gilt mit 116 Jahren die am 8. Juni 1908 geborene brasilianische Nonne Inah Canabarro Lucas.