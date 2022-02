Sean Penn sorgt sich um die Liebe, Rebecca Siemoneit-Barum denkt an die Lindenstraße, und Wolfgang Lippert hat ein sehr spezielles Zahnputz-Ritual.

Wolfgang Lippert, 69, Moderator, balanciert beim Zähneputzen auf einem Bein. "Ich bin ein großer Fan vom Gleichgewichtsgefühl", sagte er in der MDR-Talkshow "Riverboat". Er habe zudem ein Balance-Board, das er auch mit ins Hotel nehme. "Das ist so eine Konzentrationssache - und ich freue mich immer, wenn mir das noch gelingt".

Rebecca Siemoneit-Barum (Foto: Lucas Bäuml/dpa)

Rebecca Siemoneit-Barum, 44, Schauspielerin, hat die Fernsehserie "Lindenstraße" noch nicht aufgegeben. "Seit so vieles wiederkommt und so vieles im Streaming möglich ist, denke ich, vielleicht kommt die Lindenstraße doch zurück", sagte Siemoneit-Barum dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH. Die Schauspielerin war 30 Jahre lang als Iffi Zenker Teil der Serie - und wäre im Fall eines "Lindenstraße"-Comebacks gern wieder dabei: "Ich wäre definitiv am Start, wenn das seriös umgesetzt würde."

Sean Penn (Foto: Valery Hache/dpa)

Sean Penn, 61, US-Schauspieler, macht sich Sorgen um die Liebe. Die Menschen seien heutzutage weniger bereit, Liebe zu zeigen, sagte er der Funke Mediengruppe. "Es geht mehr um das 'Ich-ich-ich'", sagte der 61-jährige Schauspieler. "Sie denken also mehr an ihre eigenen Interessen, und das prägt leider auch unsere Beziehungen." Das falle ihm besonders auf, wenn er das heutige Verhalten mit der Generation seiner Eltern vergleiche.

Imogen Kogge (Foto: Jonas Walzberg/dpa)

Imogen Kogge, 64, Schauspielerin, hat einen neuen Fall: ihren Enkel. "Das ist ein unglaubliches Glück, was mich auch durch diese Corona-Zeit trägt", sagte Kogge der Deutschen Presse-Agentur. Die Schauspielerin war fast zehn Jahre Potsdamer Hauptkommissarin im "Polizeiruf 110", in der sie mit Polizeihauptmeister Horst Krause ermittelte. Am 8. Februar wird sie 65 Jahre alt.