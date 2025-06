Scarlett Johansson , 40, Beziehungskünstlerin, hält die Schauspielerei für eine gute Paartherapie. Sie glaube, dass Künstler es in Beziehungen untereinander einfacher haben, sagte die Schauspielerin in einem Interview mit dem Magazin Interview. Man könne vermutlich „leicht eifersüchtig werden“, wenn man nicht in der Branche tätig sei, „weil Schauspieler von Natur aus sehr freigeistig sind und sehr intime Beziehungen zu Menschen bei der Arbeit aufbauen“, sagte die Oscar-Preisträgerin. Sie habe schon Beziehungen mit Menschen außerhalb des Film- und Fernsehgeschäfts geführt, aber es sei herausfordernd gewesen, da die andere Person ihre Arbeit nicht richtig verstanden habe. Johansson ist seit 2020 mit dem Komiker Colin Jost verheiratet.

Dakota Johnson, 35, Schauspielerin, ist jetzt im Himbeer-Club. Nachdem Johnson mit dem Schmähpreis „Goldene Himbeere“ (auch bekannt als „Razzie“) ausgezeichnet wurde, habe sich Schauspielkollegin Sandra Bullock, 60, bei ihr gemeldet, erzählte Johnson in dem Podcast „Good Hang with Amy Poehler“. In einer Sprachnachricht habe Bullock gesagt: „Ich habe gehört, dass du im ‚Razzie‘-Club bist, und wir sollten zusammen brunchen, wir sollten einen monatlichen Brunch veranstalten“, so Johnson. Sie verwies darauf, dass Bullock 2010 den Spottpreis für „Verrückt nach Steve“ im selben Jahr wie ihren Oscar für „Blind Side – Die große Chance“ erhalten hätte. Sie selbst sei „ausgeflippt“, als sie die Nachricht bekam, weil Bullock „für mich als Filmstar so ikonisch ist“. Johnson wurde über die „Fifty Shades of Grey“-Filme bekannt und erhielt im Februar den Negativpreis für ihre Hauptrolle in der Superheldinnen-Saga „Madame Web“.

Amalia, 21, niederländische Prinzessin, stürzt tief. Die Thronfolgerin ist vom Pferd gefallen und hat sich dabei den Arm gebrochen. Derzeit werde sie in der Universitätsklinik in Utrecht operiert, teilte das Königshaus mit. Noch sei nicht deutlich, welche Folgen dies für offizielle Termine und andere Verabredungen habe. Am Donnerstag steht nach Medienberichten eigentlich der halbjährliche Fototermin von König Willem-Alexander, Königin Máxima und den drei Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane an. Die beiden Schwestern sind unfallerfahren: Alexia brach sich 2016 den Oberschenkel, Ariane 2018 das Handgelenk.

Liam Ryan, 38, australischer Surfpriester, hat schon wieder Leben gerettet. Wie der Sender ABC berichtet, wurde der surfende katholische Geistliche diesmal am Cable Beach im Norden des Landes zum Helden. „Ich habe ein paar Leute gesehen, die ziemlich nah an eine gefährliche Rissströmung herangekommen sind“, sagte Ryan. Auf seine Warnrufe hätten sie nicht reagiert. Kurzerhand paddelte der Geistliche zu zwei Surferkollegen, Vater und Sohn, die sichtlich Mühe hatten, sich über Wasser zu halten. Mithilfe seines Surfbretts rettete er die in Not Geratenen vor dem Ertrinken. „In Touristengegenden hat man es immer wieder mit Menschen zu tun, die mit offenen Gewässern nicht vertraut sind“, so Ryan. Auch wenn es sehr ruhig aussehe, könne sich die Lage von einer Minute auf die andere ändern. 2020 war der Priester bereits in den Schlagzeilen, nachdem er einem Surfer nach einem Hai-Angriff in Westaustralien das Leben gerettet hatte.