Sarah Connor, 44, Pop-Queen, kann beim Shoppen ihre Tränen nicht zurückhalten. Wie die Gala berichtet, habe sich die Sängerin („Deutsches Liebeslied“) gerade in einer Filiale eines schwedischen Möbelhauses aufgehalten, als sie die Nachricht von der Freilassung des Walfanggegners Paul Watson, 74, erreichte. Von dort meldete sie sich umgehend über Instagram bei ihren Fans: „Ich habe hier gerade einen schönen kleinen Heulkrampf hingelegt. Danke, dass ihr uns unterstützt habt auf den Demos.“ Connor hatte sich massiv für die Freilassung des prominenten kanadisch-amerikanischen Umweltaktivisten eingesetzt, der sich wegen einer angeblichen Attacke auf ein japanisches Walfangschiff seit Monaten in Untersuchungshaft auf Grönland befand. Seine Freilassung, so Connor, sei „das allerschönste Weihnachtsgeschenk“.

(Foto: Rocco Spaziani/dpa)

Michael Fassbender, 47, Hollywood-Star, findet Abba zum Sterben schön. Der Schauspieler („Steve Jobs“, „X-Men“) lernte die Musik der Band erst zu schätzen, als er während eines Sturms auf See um sein Leben fürchtete. „Ich habe Abba nie wirklich gemocht“, gestand Fassbender in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon. Das habe sich auf einer Bootsfahrt nach Ibiza geändert, als es so schwer stürmte, dass Teller herumflogen. Während sie versuchten, sich auf dem schaukelnden Boot festzuhalten, seien sie von „Dancing Queen“ beschallt worden. Und da habe er Abba endlich verstanden, sagte der deutsch-irische Schauspieler. „Ich dachte: Wenn wir heute Nacht sterben müssen, ist das ein guter Soundtrack zum Sterben.“

(Foto: Christian Charisius/dpa)

Kim Kardashian, 44, Medienpersönlichkeit, besteht in jeder Lebenslage auf High Heels. Die Mode-Influencerin lässt sich selbst von einem gebrochenen Fuß nicht davon abhalten, hohe Absätze zu tragen. Auf Instagram postete Kardashian ein Foto von ihrem Gips, der die Form eines hochhackigen Plateauschuhs hat. Der Daily Mail zufolge waren die Reaktionen ihrer Fans gemischt. „Du bist in der Modewelt immer deiner Zeit voraus. Das ist der Hammer“, schrieb ein X-User, ein anderer fügte hinzu: „Das wird der neue Trend sein“. Einige erinnerte das Design an Kardashians Lieblingsluxusmarke Balenciaga. Andere wiederum ermahnten sie, sich lieber auf den Heilungsprozess zu konzentrieren statt auf ihr Aussehen. „Chill mal, es sind doch Ferien. Setz dich hin und erhole dich“, twitterte ein Fan.

(Foto: Chris Jackson/dpa)

Lionel Richie, 75, Soul-Legende, freut sich darauf, zu Hause zu bleiben. Der US-amerikanische Popsänger („All Night Long“, „Hello“) verbringt die Feiertage am liebsten im Kreise seiner Familie. Diese sei sein Ankerpunkt, sagte Richie der Deutschen Presse-Agentur in London. „Meine kleine Idee ist: Wenn die Welt in den Urlaub fährt, dann bleibe ich daheim. Und wenn alle aus dem Urlaub zurück sind, dann fahre ich in den Urlaub.“ In der Weihnachtszeit seien ihm zu viele Menschen unterwegs. Für ihn sei das eine Zeit der Reflexion. Der Musiker ist nach wie vor ständig auf Tournee und wird schon kurz nach Weihnachten wieder Konzerte geben.

(Foto: Jordan Strauss/dpa)

Pamela Anderson, 57, „Baywatch“-Ikone, kann endlich ihr eigenes Ding machen. Ihre beiden Söhne Brandon, 28, und Dylan, 26, die aus ihrer kurzen Ehe mit dem Schlagzeuger Tommy Lee stammen, seien nun erwachsen. „Ich bin frei. Jetzt kann ich wieder spielen“, sagte die Schauspielerin im Gespräch mit dem US-Magazin Variety. „Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt die Freiheit habe, mich auf andere Dinge zu konzentrieren, anstatt mir Sorgen um eine Beziehung oder meine Familie zu machen.“