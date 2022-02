Rudy Giuliani, 77, ehemaliger US-Anwalt und Ex-Trump-Berater, ist ohne Maske abschreckender als mit. US-Medienberichten zufolge trat er in einer noch nicht ausgestrahlten Folge der US-Rate-Show "The Masked Singer" auf, in der Prominente in Ganzkörperkostümen singen. Allerdings stürmte, nachdem Giuliani die Maske fallen ließ, die halbe Jury aus Protest von der Bühne, darunter Sänger Robin Thicke und Schauspieler Ken Jeong. Schauspielerin Jenny McCarthy und Sängerin Nicole Scherzinger sollen dagegen sitzengeblieben sein und sich mit dem Politiker unterhalten haben. Dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt New York (1994 bis 2001) wurde vergangenen Sommer wegen Falschbehauptungen zur Präsidentschaftswahl 2020 vorläufig seine Anwaltslizenz entzogen. Im Januar 2021 sprach Giuliani bei einer Kundgebung, die zum Sturm auf das Kapitol führte.

Tim Mälzer, 51, Fernsehkoch und Gastronom, appelliert mit schiefen Metaphern an die Politik, durch Corona in Existenznot geratene Unternehmen weiterhin zu unterstützen. "Ich würde mir wünschen, dass die Regierung nach wie vor hinter den Kulissen daran strickt, den ins Straucheln geratenen Unternehmen - egal ob Einzelhandel, Unterhaltung oder Gastronomie - zu helfen", sagte Mälzer der Deutschen Presse-Agentur. "Man darf die Leute nicht alleine lassen, die jetzt vor den Trümmern ihrer Existenz stehen." Mälzer selbst hatte sein Restaurant in Hamburg, die "Bullerei", zuletzt für drei Wochen coronabedingt geschlossen.

Sarah Connor, 41, Sängerin, gratuliert ihrem Sohn mit Naturmetaphern zur Volljährigkeit. "Ich kann einfach nicht glauben, dass Du 18 bist!!! Ich liebe Dich mehr als alle Sterne, das ganze Gras und alle Sandkörner. Sooooooo doll!!!! Du bist mein LEBEN!!! Happy Birthday Ty Guy", schrieb Connor auf Instagram unter einige Kinderbilder von sich und ihrem Sohn. Tyler Terenzi ist der gemeinsame Sohn von Connor und dem Sänger Marc Terenzi, 43, die von 2004 bis 2010 verheiratet waren.

Channing Tatum, 41, US-Schauspieler, erklärt seine Auszeit vom Filmgeschäft mit einer Essensmetapher. "Ich fühlte mich wie das fette Kind am Buffet, das nur arbeitet und arbeitet und arbeitet", sagte er in einem Interview mit dem Magazin Variety über die 2010er-Jahre, in denen er eine Hauptrolle nach der anderen spielte. Über die Komödie "22 Jump Street" (2014) und den Science-Fiction-Film "Jupiter Ascending" (2015) sagte er: "In den letzten beiden Filmen war ich nicht so gut, wie ich sein wollte, weil mir die Energie fehlte." 2018, während seiner Pause von Hauptrollen, habe Tatum auch darüber nachgedacht, ganz aus dem Filmgeschäft auszusteigen. Er habe Skulpturen gemacht, fotografiert und geschrieben. 2021 brachte er ein Kinderbuch heraus. Dieses Jahr ist Tatum als Schauspieler an drei neuen Filmen beteiligt.