Benedict Cumberbatch, 48, Schauspieler, versteht seinen eigenen Sex-Appeal nicht. Mit dem Magazin Variety sprach der Brite darüber, warum ausgerechnet er von der Boulevardpresse zum „Sexsymbol für Frauen mit Verstand“ erklärt worden sei. „Ich bin nicht Brad, ich bin nicht Leonardo, ich bin kein typischer Filmstar“, sagte Cumberbatch. Sich über die eigene Attraktivität Gedanken zu machen, halte er aber für eine „seltsame Nabelschau“. Er sitze nicht herum und denke: Warum bin ich sexy? „Ich mache mir Sorgen, wenn ich in den Spiegel schaue, während ich altere, so wie jeder andere verflucht auch.“

Robert Pattinson, 38, Schauspieler, hat ein Näschen für seine Tochter. Er habe die Faszination anderer Menschen für Babyduft früher nie verstehen können, sagte der Brite dem Magazin Harper’s Bazaar. Das habe sich mit der Geburt seines eigenen Kindes verändert: „Mein Baby riecht großartig!“ Allerdings gelte dieser olfaktorische Sinneswandel nicht für jeden Säugling. „Ich mag den Geruch anderer Babys immer noch nicht wirklich. Ich glaube, mein Baby riecht anders als andere Babys.“ Die Tochter von Pattinson und seiner Partnerin, der Schauspielerin Suki Waterhouse, 33, kam im März 2024 zur Welt.

Adele, 36, Sängerin, sieht Gespenster. Der Verkäufer eines Hauses in West Sussex, in dem die Musikerin vor einigen Jahren für sechs Monate lebte, beklagt laut einem Bericht des Guardian, dass er keinen Käufer für das Anwesen finde, weil Adele öffentlich behauptet hatte, es sei „ziemlich gruselig“. Daraufhin landete das denkmalgeschützte Gebäude im Hello!-Magazin auf einer „Liste der Geisterhäuser der Stars“. Adeles Bemerkung beeinträchtige den Ruf des Hauses bis heute, heißt es in einem Antrag auf Umbau. Der einzige Interessent binnen 14 Jahren habe abgesagt, nachdem er von dem angeblichen Spuk erfahren habe.

Kristin Davis, 59, Schauspielerin, hat 5000 Dollar fehlinvestiert. Die „Sex and the City“-Darstellerin erzählte in ihrem Podcast „Are You A Charlotte“, wie sie vor langer Zeit ein paarmal mit einem arbeitslosen Schauspieler ausgegangen sei. Der Mann habe in seiner Wohnung „all diese“ Rechnungen und Mahnungen herumliegen gehabt. Als ihm dann auch noch sein Motorrad kaputtgegangen sei, habe sie ihm angeboten, ihm Geld zu leihen, „ganze 5000 Dollar – und dann ruft er nicht mehr an. Da dachte ich mir: was zum Henker?“ Er habe ihr einfach nicht mehr die Tür geöffnet. Heute sei dieser Mann ein erfolgreicher Schauspieler.

Naomi Watts, 56, Schauspielerin, wäre ohne David Lynch heute möglicherweise keine Schauspielerin. In der Talkshow „Live with Kelly and Mark“ erzählte Watts laut US-Medienberichten von ihren Casting-Versuchen in den 1990er-Jahren: „Es lief schlecht, ich war zehn Jahre lang bei Vorsprechen nur durchgerasselt.“ Sie habe mehrmals vorgehabt, nach Hause zurückzukehren, sagte die Schauspielerin, die in Großbritannien geboren wurde und in Australien aufwuchs. Doch mit einem Casting bei Lynch habe sich das Blatt gewendet. Sie sei sich damals sicher gewesen, „nicht die Richtige“ zu sein, „aber er hat mich einfach gesehen und es irgendwie geschafft, meinen Schleier zu lüften“. Lynch gab Watts die Hauptrolle in seinem Mystery-Thriller „Mulholland Drive – Straße der Finsternis“ (2001) – ihr Durchbruch. Der Kult-Regisseur war vergangene Woche im Alter von 78 Jahren an Krebs gestorben.