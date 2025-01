Regina Halmich, 48, ehemalige Profi-Boxerin, hat als Messdienerin ihre Mutter nervös gemacht. Als Kind sei sie rastlos gewesen und habe nicht lange still sitzen können, sagte sie im Interview mit der Bild-Zeitung. „Bei mir musste immer Action sein.“ Das sei selbst während ihrer Zeit als Messdienerin so gewesen. Anfangs sei ihre Mutter stolz gewesen, ihre Tochter neben dem Altar stehen zu sehen. „Dann meinte sie, sie könne sich nicht auf die Predigt konzentrieren, wenn sie mich da vorn herumzappeln sehe.“ Sie sei daraufhin zu den Pfadfindern gewechselt, so Halmich. Erst der Kampfsport habe ihr zu mehr Ruhe verholfen. „Ich wurde ausgeglichener, konnte mich besser konzentrieren.“